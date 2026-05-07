Sechestru la Dinamo ANAF a blocat zeci de bunuri ale clubului , inclusiv echipamente medicale, media și studioul 48 TV

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a instituit un sechestru asigurător asupra mai multor active ale Dinamo 1948 S.A.

Înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară confirmă indisponibilizarea bunurilor până la stingerea sau clarificarea obligațiilor fiscale.

Un nou episod tensionat lovește Dinamo într-un moment deja extrem de sensibil pentru club, după scandalul provocat de schimbarea siglei și revolta fanilor din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud.

ANAF a pus sechestru pe mai multe bunuri ale clubului Dinamo

Potrivit datelor consultate de GOLAZO.ro în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov a instituit un sechestru asigurător asupra mai multor bunuri aparținând SC Dinamo 1948 S.A.

Măsura apare înscrisă în RNPM la data de 13 martie 2026 și are la bază un „Proces-verbal de sechestru asigurător bunuri mobile” emis la 10 martie 2026.

Lista activelor indisponibilizate este una amplă și include atât echipamente sportive și medicale, cât și infrastructură și aparatură utilizată în zona media și de producție a clubului, inclusiv studioul 48TV, unul dintre centrele principale ale comunicării oficiale ale echipei.

În total, apar înscrise 33 de bunuri mobile aflate sub sechestru:

aparat foto Canon EOS R100;

cameră video Sony PXV-Z190;

cameră video Insta360 One cu accesorii;

sistem monitorizare performanță sportivă;

canapea de masaj DP-D802C;

pat electric pentru masaj;

sistem CCTV cu 3 camere;

grătar pe gaz Tenneker;

mașină de gătit pe gaz Brava;

grătar cu rocă vulcanică Brava;

cuptor cu convecție Tecnodom;

masă rece cu 3 uși Bexon;

hotă centrală Metaltecnica;

ventilator centrifugal Ioannina;

mașină de cuburi de gheață Scotsman;

regulator de turație Ioannina;

tractoraș de gazon Gianni Ferrari;

dispozitive Ultrahuman Ring Air;

cizme de compresie;

ecograf portabil Vinno A5;

dispozitiv Tecar Terapie;

gard pentru meciuri;

imprimantă Roland BN2-20A;

separator de nămol;

rezervor metalic pentru stocare apă;

container modular 6x3 metri;

sistem de siguranță pentru peluză;

aparat foto Sony Alpha A7;

obiectiv foto Sigma;

studio Dinamo TV;

monitor gaming curbat Samsung;

presă plană Secabo TC7;

centrale termice Viessmann Vitodens (set de 5 bucăți).

Ce înseamnă juridic sechestrul

Sechestrul asigurător este o măsură fiscală prin care ANAF indisponibilizează bunurile unui debitor, cu scopul de a garanta recuperarea unor creanțe bugetare.

În termeni practici, odată instituit sechestrul, bunurile respective nu mai pot fi înstrăinate liber, pot deveni ulterior obiectul executării silite și sunt grevate de un drept de preferință în favoarea statului la eventuala valorificare.

Înscrierea măsurii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară are rolul de a face sechestrul opozabil tuturor terților și de a stabili ordinea de prioritate a creditorului fiscal față de alți eventuali creditori.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial atât din partea Dinamo 1948, cât și din partea AJFP Ilfov. La momentul publicării articolului, nu am primit un răspuns.

