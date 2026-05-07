Zeljko Kopic la FCSB? Dinamovistul, despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali: „Nu știi ce se poate întâmpla”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unei viitoare colaborări cu Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB.

Ajuns la Dinamo în decembrie 2023, Zeljko Kopic s-a impus rapid drept unul dintre cei mai apreciați antrenori din Liga 1, după ce a revitalizat echipa și a obținut rezultate remarcabile alături de „câini”.

Evoluțiile formației din „Ștefan cel Mare” nu au trecut neobservate, iar printre cei care și-au exprimat aprecierea pentru tehnicianul croat se numără și patronul FCSB, Gigi Becali.

Zeljko Kopic: „Am tot respectul pentru Gigi Becali, dar personalitatea mea nu mi-ar permite”

FCSB este în continuare în căutarea unui antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. În acest context, Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar putea lucra cu Gigi Becali.

Tehnicianul croat a comentat un posibil scenariu de acest gen și a transmis că nu ar accepta acum o ofertă de la FCSB, invocând modul de lucru din cadrul clubului, fiind cunoscut faptul că antrenorul are o influență limitată.

„În acest moment, nu! Spun asta în situația de față. Acum sunt antrenorul lui Dinamo. Sunt cu sufletul și inima implicat aici.

Domnul Gigi a construit ceva incredibil la acel club. Tot respectul pentru modul în care lucrează. Înțeleg modul lor de lucru, dar eu nu m-aș vedea într-un mediu de genul acela.

Personalitatea mea nu mi-ar permite. Și din aceste motive, și pentru ce simt în legătură cu Dinamo în prezent. Și situația actuală, răspunsul meu este nu.

Nu știi ce se poate întâmpla în cinci-zece ani. Cum se pot schimba lucrurile în fotbal, însă, la cum mă știu, la cum sunt acum, clar nu”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1

Zeljko Kopic: „Totul este despre victorie!”

Antrenorul lui Dinamo a mai fost întrebat cum arată un meci ideal pentru el.

„Să avem 3-0 din primele 15 minute (n.r. - râde)! Și să stau relaxat. Sau să câștigăm în prelungiri. Totul este despre victorie! Îmi place să jucăm un fotbal bun, să avem posesie, dar tot ce facem este pentru a câștigă meciurile.

Uite, un moment frumos a fost când am bătut FCSB la începutul sezonului (n.r. scor 4-3, în etapa 4): atmosfera perfectă, vremea bună, un adversar excelent, multe goluri, hat-trick-ul lui Danny Armstrong, am bătut cea mai mare rivală a noastră, a fost incredibil.

La fel, când am jucat cu CFR, când eram conduși cu 1-0 până în minutul 90+1 și am marcat două goluri (n.r. scor 2-1, în etapa 15).

Genul ăsta de meciuri au o energie aparte și îți rămân în suflet. Alt moment frumos pentru mine a fost când eram la Dinamo Zagreb și am bătut West Ham (n.r. scor 1-0, în grupele Europa League, în 2021), prima victorie a unei echipe croate în Anglia”, a mai adăugat Zeljko Kopic.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 19:00, din etapa 8 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport