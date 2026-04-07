„Pas important împotriva rasismului” Întâlnire la vârf la Dinamo: ce și-a asumat clubul

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a întâlnit azi cu reprezentanții unuia dintre partidele care au făcut plângere după bannerele rasiste afișate de fanii roș-albilor în Giulești

La Rapid - Dinamo 3-2, mai multe mesaje rasiste au apărut în peluza oaspete, care au fost ulterior criticate și în urma cărora au fost formulate plângeri penale.

Azi, Dumitru Giuliano, președintele ARESEL (Alianța pentru Reformă Echitate Socială Emancipare și Libertate), și un alt reprezentant al partidului au mers la birourile clubului Dinamo, unde s-au întâlnit cu Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Dragoș Petcu, director operațional al roș-albilor.

„Un pas important împotriva rasismului în fotbalul românesc.

În urma incidentelor rasiste îndreptate împotriva romilor de la meciul Rapid – Dinamo, am purtat o discuție directă cu conducerea clubului Dinamo, Președinte Andrei Nicolescu și Dragoș Petcu.

Iată ce și-a asumat Dinamo:

Un material video cu jucătorii echipei, dedicat combaterii rasismului și xenofobiei și promovării diversității, publicat pe 8 aprilie, de ziua internațională a romilor pe toate canalele oficiale ale clubului.

Tricouri anti-rasism la meciul cu U Cluj, jucătorii vor intra pe teren cu tricouri personalizate, fiecare cu un mesaj individual inscripționat pe spate.

O întâlnire dedicată între reprezentanții clubului și ai organizației noastre, pentru a construi împreună măsuri pe termen lung”, a scris Dumitru Giuliano, pe Facebook.

