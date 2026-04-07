Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor" ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare": „2-3 clase peste tatăl său"
Publicat: 07.04.2026, ora 19:53
Actualizat: 07.04.2026, ora 20:13
  • Tudor Alistar (17 ani), fundaș la Ceahlăul Piatra Neamț, ar putea ajunge din vară la Dinamo.

Fiul lui Angelo Alistar, fostul stoper al „câinilor”, i-ar putea călca pe urmele tatălui său, care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo între 2002 și 2005.

Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”!

Angelo Alistar (50 de ani), președintele Ceahlăului, a vorbit despre posibilul transfer.

„A fost o discuție în iarnă legată de o posibilă trecere a lui Tudor la Dinamo, dar nu putea pleca atunci, pentru că era clubul într-o situație foarte grea, fără jucători. Iar el trebuie să rămână aici. Cum am ținut ca alți jucători să rămână la Ceahlăul, pentru a putea duce sezonul la bun sfârșit, așa a fost și în cazul lui Tudor. Nu puteam să-l duc chiar pe el.

Oricum, i-au prins foarte bine jocurile de la Liga 2, vom vedea ce va fi din vară încolo. Nici vorbă să plece până la vară, va rămâne până la final de sezon la Ceahlăul, vom vedea mai departe ce va fi”, a declarat Angelo Alistar, conform prosport.ro.

Alistar a bifat 16 meciuri în acest sezon din Liga 2. Ceahlăul a încheiat sezonul regulat pe locul 18 și, după două etape disputate din play-out, se află pe locul 6 în grupa A, poziție care duce la barajul de menținere în Liga 2.

Au jucat împreună: „E cu 2-3 clase peste tatăl său la vârsta asta

Angelo Alistar a avut o carieră de fotbalist extrem de lungă, retrăgându-se abia în urmă cu doi ani, la 48 de ani.

În 2023, actualul președinte al nemțenilor a și jucat alături de fiul său la echipa secundă a Ceahlăului.

Cei doi au făcut pereche în centrul defensivei chiar la debutul lui Tudor în fotbalul profesionist, pe când avea doar 14 ani! Au evoluat timp de 20 de minute împreună pe 29 octombrie 2023, în victoria obținută de Ceahlăul II cu AS Viitorul Podoleni, 3-0, în Liga 4.

„Mi-a umplut inima de bucurie. Au fost emoții mari, în primul rând pentru el, să nu greșească, să nu-și piardă încrederea în sine. Dar totul a decurs cum trebuie. În timpul jocului nu l-am certat, l-am corectat foarte puțin, restul acasă.

E cu 2-3 clase peste tatăl său la vârsta asta. Are niște calități pe care eu le-am dezvoltat foarte târziu. Acum are altă oportunitate, vedem multe jocuri, le discutăm și cred că asta îl ajută foarte mult”, spunea Angelo Alistar pentru site-ul clubului, imediat după debutul fiului său.

Alistar a câștigat 3 trofee alături de Dinamo: titlul și două Cupei. De-a lungul carierei a mai evoluat la Ceahlăul, Foresta Fălticeni, U Craiova, Hapoel Petah Tikva, CS Otopeni, Inter Curtea de Argeș, Victoria Horia, Cimentul Bicaz, Pașcani și Speranța Răucești.

După retragerea din 2024, fostul fundaș a continuat să lucreze la Ceahlăul, unde a fost mai întâi team manager, apoi președinte.

