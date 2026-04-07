Oleksandr Romanchuk/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Romanchuk, dorit în Germania Fundașul Craiovei ar putea semna cu o fostă campioană din Bundesliga » Suma la care ajunge transferul

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 07.04.2026, ora 20:18
Actualizat: 07.04.2026, ora 22:28
  • Oleksandr Romanchuk (26 de ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova, după doar un sezon petrecut în Bănie.
  • Fundașul ucrainean este în vizorul lui Werder Bremen, formație ce ocupă locul 14 în Bundesliga.

Ajuns la Craiova în vara anului 2025, după transferul de la Kryvbas, în schimbul sumei de 750 de milioane de euro, Romanchuk a fost om de bază în primul „11” al oltenilor.

Evoluțiile sale pe plan intern, dar și european au fost apreciate, iar ucraineanul este aproape de unul dintre cele mai importante transferuri din carieră.

Oleksandr Romanchuk dorit de Werder Bremen

Negocierile dintre U Craiova și fosta campioană din Bundesliga (1964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04) se află într-un stadiu avansat, suma de transfer discutată fiind cuprinsă între două și trei milioane de euro, informează transferfeed.com.

În acest moment, Werder Bremen este pe locul 14, cu 28 de puncte, la doar trei în fața celor de la St.Pauli, formație ce ocupă locul de baraj pentru menținere/promovare.

2028
este anul scandent al actualului contract pe care Romanchuk îl are cu U Craiova
  • Înainte de a ajunge în Bănie, stoperul jucase în Ucraina, la Dinamo Kiev 2, FC Lviv și Kryvbas, cu două sezoane în Ungaria, la Debrecen.

În acest sezon, Romanchuk are șase goluri și două pase decisive în toate competițiile:

  • Liga 1: 23 meciuri - 3 goluri. 
  • Conference League: 12-2 (plus două assisturi).
  • Cupa României: 2-1
2.000.000 de euro
este cota lui Romanchuk, potrivit transfermark.ro

bundesliga Werder Bremen Universitatea Craiova transfer Oleksandr Romanchuk
Top stiri
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
07.04
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
07.04
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
07.04
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
B365
06.04
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
Citește mai mult
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share