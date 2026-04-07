Romanchuk, dorit în Germania Fundașul Craiovei ar putea semna cu o fostă campioană din Bundesliga » Suma la care ajunge transferul

Oleksandr Romanchuk (26 de ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova, după doar un sezon petrecut în Bănie.

(26 de ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova, după doar un sezon petrecut în Bănie. Fundașul ucrainean este în vizorul lui Werder Bremen, formație ce ocupă locul 14 în Bundesliga.

Ajuns la Craiova în vara anului 2025, după transferul de la Kryvbas, în schimbul sumei de 750 de milioane de euro, Romanchuk a fost om de bază în primul „11” al oltenilor.

Evoluțiile sale pe plan intern, dar și european au fost apreciate, iar ucraineanul este aproape de unul dintre cele mai importante transferuri din carieră.

Oleksandr Romanchuk dorit de Werder Bremen

Negocierile dintre U Craiova și fosta campioană din Bundesliga (1964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04) se află într-un stadiu avansat, suma de transfer discutată fiind cuprinsă între două și trei milioane de euro, informează transferfeed.com.

În acest moment, Werder Bremen este pe locul 14, cu 28 de puncte, la doar trei în fața celor de la St.Pauli, formație ce ocupă locul de baraj pentru menținere/promovare.

2028 este anul scandent al actualului contract pe care Romanchuk îl are cu U Craiova

Înainte de a ajunge în Bănie, stoperul jucase în Ucraina, la Dinamo Kiev 2, FC Lviv și Kryvbas, cu două sezoane în Ungaria, la Debrecen.

În acest sezon, Romanchuk are șase goluri și două pase decisive în toate competițiile:

Liga 1: 23 meciuri - 3 goluri.

Conference League: 12-2 (plus două assisturi).

Cupa României: 2-1

2.000.000 de euro este cota lui Romanchuk, potrivit transfermark.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport