„Singura slăbiciune" Andrei Nicolescu despre cel mai arzător subiect de la Dinamo: „E foarte ușor acum să arunci vina"
Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a vorbit despre cea mai mare problemă a lui Dinamo în acest sezon
„Singura slăbiciune" Andrei Nicolescu despre cel mai arzător subiect de la Dinamo: „E foarte ușor acum să arunci vina"

alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 18:30
  • Dinamo îl așteaptă pe George Pușcaș la potențial maxim după pauza competițională, când a fost anunțat debutul său în trupa alb-roșie

Atacantul n-a mai evoluat într-un meci oficial din vara trecută și a ales să semneze cu Dinamo în iarnă. Urmează un program individual pentru a fi apt de joc, la nivelul la care dorește Kopic.

De ce nu a transferat Dinamo un atacant veritabil mai devreme

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a vorbit despre cea mai mare problemă a lui Dinamo în acest sezon, în special anul acesta: ineficiența în fața porții, cauzată de lipsa unui atacant veritabil.

„Eu cred că noi nu suntem departe de ceea ce ne-am propus pentru finalul ăsta de sezon. Cred că ne lipsesc anumite reglaje. Și am avut și un pic de ghinion apropo de niște accidentări.

Dacă la Mărginean, în ziua meciului sau înainte de ziua meciului cu Piteștiul, depistam ce putea să aibă și puteam să-l tratăm înainte, nu îl pierdeam chiar în ziua meciului… dacă nu se accidenta Karamoko la meciul cu FC Argeș…

Detaliile astea ne ajutau să avem alte rezultate în ultimele patru etape. În niciun meci nu am fost mai prejos de adversarul nostru, nu putea cineva să spună clar că o să-l pierdem. Am avut șansele noastre de fiecare dată, câteodată am avut ghinion, câteodată n-am avut inspirație, câteodată am fost bătuți de arbitru.

Dar eu n-am ce să le reproșez jucătorilor ca atitudine și nici lui Mister, apropo de cum a pregătit meciurile.

Singurul lucru unde trebuie să ne recunoaștem cu toții o slăbiciune este că nu am putut să aliniem încă o opțiune pentru un atacant central în aceste meciuri.

Și asta vine dintr-o suită de conjuncturi pe care o pot explica logic, fără patimă, pentru că e foarte ușor acum să arunci vina în dreapta sau stânga, dar succesiunea evenimentelor, așa cum au fost ele, ne-a dus în această situație pe care am acceptat-o cu toți cei din club.

Pentru că am ales să mergem așa înainte, față de alte opțiuni care nu am considerat că pot să reprezinte soluții mai viabile decât așa cum suntem acum”, a spus Nicolescu la emisiunea suporterilor „Totul pentru Dinamo”.

Are Zeljko Kopic prea multe atribuții la Dinamo? Ce spune președintele

Conducătorul dinamovist a fost întrebat și despre faptul că Zeljko Kopic ar avea prea multe sarcini la Dinamo, în afară de cea de antrenor. De exemplu, drept de veto la transferuri:

„Hai să nu exagerăm. Nu e un drept de veto. Pentru că au fost situații în care clubul a considerat că e momentul să aleagă un jucător indiferent ce ar spune toți cei care ar fi în această sferă de apreciere a acelui jucător.

Și sunt exemple, dar nu vreau să revin la ele, cu jucători foarte tineri care au și confirmat și care au fost pur și simplu luați de club pentru că a fost strategia clubului.

Dar, pe niște posturi sensibile, în niște situații sensibile, nu vrem să aducem doar de dragul de aduce și nu vrem să aducem să îmbunătățim cu 5% ceea ce avem. Vrem să avem un impact semnificativ pe transferuri.

Am considerat că este necesar și util și în beneficiul clubului, pe termen mediu și lung, să avem și opinia lui Mister. Și am ajuns la aceste soluții.

Nu are prea multe sarcini. Are o sarcină care înseamnă construirea unui lot cât mai competitiv pe termen mediu-lung.

Deciziile finale se iau împreună (n.r. președintele, antrenorul, departamentul de scouting și directorul sportiv).

Noi vorbim aici despre acoperirea unui post (n.r. cel de atacant) pe care l-am considerat toți important și acolo am luat deciziile împreună, am și explicat.

Au fost niște opțiuni pe care Mister nu le-a considerat valabile, care să ne ajute mai mult de 2-3-5% față de ce aveam.

Au fost opțiuni pe care le-am considerat, cel puțin din perspectiva CV-ului, niște opțiuni valabile, dar realitatea față de discuțiile inițiale a fost că am plecat de la un potențial de salariu, să zic de un leu, și în momentul în care ne-am lovit de agenți, jucători și așa mai departe, vorbeam de patru ori mai mult.

Și atunci nu aveam cum să ne ducem mai departe în aceste negocieri. Am ajuns la aceste soluții la care am ajuns”.

