Istvan Kovacs a scăpat?  Răspunsul primit de Dinamo din partea CCA, după scandalul de la meciul cu Rapid. Solicitarea „câinilor”, refuzată!

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit că gruparea din „Ștefan cel Mare” a primit un răspuns oficial din partea CCA, după scandalul din derby-ul cu Rapid, 2-3.

În minutul 67 al meciului de pe Giulești, la scorul de 2-1 pentru Dinamo, Rapid a restabilit egalitatea printr-un șut superb al lui Claudiu Petrila din afara careului.

„Câinii” au contestat faza și au reclamat un fault în atac făcut de Borza asupra lui Musi în faza premergătoare golului.

Istvan Kovacs a dus fluierul la gură pentru a fluiera fault, dar a lăsat jocul să meargă. Nici Cătălin Popa sau Stelian Slabu nu au intervenit camera VAR.

CCA, răspuns pentru Dinamo după scandalul din derby-ul cu Rapid

Ulterior, Dinamo a trimis o cerere oficială Comisie Centrale a Arbitrilor pentru a primi explicații din partea forului condus de Kyros Vassaras.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că CCA a trimis un răspuns, însă a refuzat cea mai arzătoare solicitare a președintelui „câinilor”: publicarea discuției dintre Istvan Kovacs și Cătălin Popa, arbitrul din camera VAR.

De asemenea, oficialul roș-albilor susține că CCA va analiza în continuare prestațiile lui Kovacs și Popa, semn că cei doi nu s-au ales cu nicio sancțiune.

„Vineri am primit un răspuns din partea celor de acolo. Este legat de desecretizarea conversației din momentul respectiv și ni s-a spus că doar în situații excepționale se întâmplă asta.

Nu au considerat că este un caz excepțional. În ceea ce privește delegările, au spus că vom vedea ce se va întâmpla în viitor.

Nu vorbim doar de domnul Kovacs, vorbim despre cuplul domnul Popa - domnul Kovacs.

Din perspectiva clubului Dinamo, greșeala e mai mare a arbitrului VAR decât a arbitrului de centru.

Nu au cum să ne răspundă la așa ceva, au transmis doar că vor avea în vedere cerința noastră și ceea ce s-a întâmplat la acel meci”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de digisport.ro.

VIDEO. Rapid - Dinamo 3-2 . Golul contestat de dinamoviști

