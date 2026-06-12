FRF a intrat definitiv în legalitate! Curtea de Apel a validat noile acte constitutive » Paradoxal, Adrian Mititelu se bucură

Curtea de Apel București a făcut definitivă hotărârea prin care FRF și-a actualizat, după 23 de ani, actele constitutive, validând oficial afilierea a 262 de cluburi și asociații județene de fotbal, precum și dezafilierea a 67 de membri ai Federației.

Paradoxal, Adrian Mititelu salută decizia: FC Universitatea Craiova apare dezafiliată în acte abia acum, deși echipa a fost exclusă din Federație în 2011, argument pe care patronul oltean vrea să îl folosească în procesele cu FRF.

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Federația Română de Fotbal a câștigat definitiv procesul privind actualizarea actelor constitutive și înscrierea afilierilor și dezafilierilor în Registrul Federațiilor.

FRF a intrat în legalitate după 23 de ani

Curtea de Apel București a anulat astăzi, 12 iunie, apelurile formulate de FC U Craiova, clubul lui Adrian Mititelu aflat în faliment, și de AFC Rapid București, gestionată de Horia Manoliu, după ce acestea nu au achitat taxa de timbru.

Hotărârea este definitivă și lasă în picioare decizia Tribunalului București din 24 decembrie 2025.

Consecința este una majoră: FRF obține validarea definitivă a afilierii a 262 de membri noi – cluburi și asociații județene de fotbal – precum și a dezafilierii a 67 de cluburi, modificări aprobate de Adunarea Generală Extraordinară cu scandal din 9 octombrie 2025.

Astfel, după mai multe tentative care nu au produs efecte, FRF intră în legalitate din perspectiva Registrului Federațiilor, iar toate afilierile și dezafilierile aprobate în toamnă produc acum efecte și în evidențele instanței.

Adrian Mititelu a declarat apel, dar l-a abandonat înainte de judecată

Din informațiile GOLAZO.ro, Adrian Mititelu (58 de ani) nu a mai achitat taxa de timbru pentru apel, alegând să lase hotărârea să rămână definitivă.

Strategia are o explicație: patronul FC U Craiova consideră că înscrierea oficială a dezafilierii clubului său abia în 2026 îi poate întări poziția în războiul juridic pe care îl poartă de ani de zile cu Federația.

Mititelu susține că, dacă dezafilierea este consemnată în acte abia acum, FRF va avea dificultăți în a justifica efectele produse încă din 2011, atunci când echipa a fost exclusă și și-a pierdut jucătorii.

Paradoxul care alimentează războiul dintre Mititelu și FRF

Actualizarea actelor FRF produce un paradox juridic pe care Adrian Mititelu intenționează să îl folosească în continuare.

Clubul său a fost exclus din competiții în 2011, însă dezafilierea este înscrisă în Registrul Federațiilor abia în urma procedurii finalizate în 2026.

În același timp, hotărârea validează și afilierea definitivă a U Craiova 1948 Club Sportiv SA, echipa finanțată de Mihai Rotaru, care a fost inclusă în Liga 2 încă din 2013 și care, abia prin această procedură finalizată în 2026, este afiliată oficial și înscrisă în actele constitutive ale FRF.

FC Universitatea Craiova apare în fruntea listei cluburilor propuse pentru dezafilieri de FRF, document depus la Tribunalul București

Mititelu, sfătuit de avocați să lase FRF să înscrie modificările

Mititelu a susținut constant că această situație este favorabilă poziției sale în procesele cu FRF.

„Avocații susțin că această înscriere dezavantajează Federația, pentru că noi am fost excluși din FRF în 2011 și am pierdut jucătorii după o presupusă excludere care, în drept, operează abia în 2026”, declara patronul FC U Craiova, pentru GOLAZO.ro, în decembrie 2025.

250 de milioane de euro este suma despăgubirilor pe care Adrian Mititelu o solicită pentru dezafilierea FCU Craiova în 2011

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