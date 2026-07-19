Preferatul lui nu vine la Rapid VIDEO. Pancu, despre transferul ratat: „Mi l-am dorit foarte mult, dar am aflat niște lucruri”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Sepsi.

Rapid - Sepsi se joacă luni, de la ora 21:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Daniel Pancu este nerăbdător să revină pe banca Rapidului într-un meci oficial și își dorește să debuteze cu o victorie în noul său mandat.

Daniel Pancu: „Avem parte de un adversar periculos”

„Începe un nou campionat. Venim după o pregătire de o lună și puțin de când suntem împreună. Începem să ne cunoaștem destul de bine, urmează o perioadă cu jocuri oficiale în care ne vom cunoaște și mai bine.

Este început de campionat, avem parte de un adversar periculos. Au mulți jucători buni în componență, au un antrenor foarte bun pe care-l cunosc, am fost colegi la cursurile pentru obținerea licenței PRO, dar jucăm acasă și ne dorim foarte mult să debutăm cu o victorie și să obținem primele trei puncte.

Nu am nicio emoție. Am o deosebită plăcere să fiu din nou pe banca Rapidului”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Daniel Pancu: „Mi l-am dorit pe Rareș Ilie, dar financiar este foarte greu”

Tehnicianul giuleștenilor a fost întrebat și despre situația lui Rareș Ilie (23 de ani), cel care a fost una din țintele principale ale Rapidului din această vară.

Pancu susține că revenirea mijlocașului ofensiv în Giulești nu s-a produs din cauza pretențiilor financiare ale jucătorului.

„Rareș e unul din «copiii mei» de la echipa națională. L-am avut foarte puțin și aici, când era junior. Eu mi l-am dorit foarte mult, dar financiar este foarte greu.

La câți bani a cheltuit Rapidul... Am aflat și eu ușor niște lucruri. La câți bani s-au cheltuit pentru cel mult locul 5, orice transfer făcut din partea patronului îl putem considera un mare cadou. Precum se știe, bilanțul Rapidului este pe minus”, a adăugat Pancu.

Rareș Ilie (stânga)/ Foto: IMAGO

În prezent, Rareș Ilie este sub contract cu Nice, iar ultimele zvonuri îl dădeau transferat la Apoel Nicosia.

4.000.000 de euro încasa Rapid de la Nice în vara lui 2022 pentru transferul lui Ilie

Daniel Pancu: „Să vorbim de titlu în sezonul ăsta mi-ar fi ușor să spun din gură”

Întrebat dacă titlul este principalul obiectiv al Rapidului din acest sezon, Pancu a pus pe primul plan calificarea în cupele europene.

„Să vorbim de titlu în sezonul ăsta mi-ar fi ușor să spun din gură. Mai degrabă ar trebui să construim ceva legat de joc, legat de o identitate clară, de un sistem, de un concept, de lucruri legate de implicarea jucătorilor, de ce se cere la Rapid. Asta, din punctul meu de vedere, ca antrenor.

Dacă ne uităm pe salariile jucătorilor, dacă ne uităm la buget, în mod normal Rapid ar trebui să fie o candidată serioasă la titlu. E posibil orice. Dar nu e un obiectiv. Dacă vom putea să facem lucrul acesta, ar fi minunat.

Până acolo ar trebui să vedem cum facem să jucăm un meci european după foarte mulți ani. Eram eu jucător când clubul ăsta juca în cupele europene”, a concluzionat Pancu.

2012 este ultimul an în care Rapid a jucat în cupele europene

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