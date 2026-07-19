Scene bizare la golul lui U Cluj FOTO. Arbitrul luase decizia greșită și toți jucătorii s-au oprit! Nistor a profitat imediat, iar U a marcat. De ce VAR-ul n-a putut interveni +64 foto
U Cluj, gol controversat în Liga 1. Foto: Captură Prima Sport.
Superliga

Scene bizare la golul lui U Cluj FOTO. Arbitrul luase decizia greșită și toți jucătorii s-au oprit! Nistor a profitat imediat, iar U a marcat. De ce VAR-ul n-a putut interveni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 18:48
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 18:51
  • Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză provocată de „centralul” partidei.
  • Meciul este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În minutul 43, „Centralul” Szabolcs Kovacs a indicat inițial aut pentru constănțeni, deși mingea trebuia repusă de clujeni.

Elevii lui Bergodi au executat rapid, mai mulți jucători s-au oprit din cauza confuziei create de arbitru, dar Dan Nistor a continuat faza și i-a pasat lui Alibek Aliev, care a marcat pentru 1-0 în minutul 44.

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Scene bizare la golul lui U Cluj

Controversa a început înainte ca mingea să iasă în afara terenului. Alexandru Chipciu l-a împins pe un adversar, intervenție pentru care Farul putea primi o lovitură liberă, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Balonul a ieșit apoi în aut, iar repunerea trebuia să îi aparțină Universității Cluj. Szabolcs Kovacs a indicat însă inițial direcția greșită, spre poarta clujenilor, semnalizând aut pentru Farul.

În imaginile surprinse de Prima Sport 1, asistentul de pe partea băncilor tehnice a arătat însă corect că mingea trebuie repusă de „U” Cluj, iar ardelenii au executat rapid.

Momentul în care arbitrul asistent indică aut pentru U Cluj. Foto: captură Prima Sport Momentul în care arbitrul asistent indică aut pentru U Cluj. Foto: captură Prima Sport
Momentul în care arbitrul asistent indică aut pentru U Cluj. Foto: captură Prima Sport

Kovacs a părut că vrea să oprească jocul imediat după executarea autului, dar nu a mai fluierat după ce a observat semnalizarea asistentului.

Confuzia i-a făcut pe mai mulți jucători să se oprească pentru câteva momente.

Dan Nistor a fost însă atent și a continuat acțiunea. Mijlocașul clujenilor a primit mingea, i-a pasat lui Alibek Aliev în careu, iar atacantul a înscris pentru 1-0. Golul a venit în minutul 44.

Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport
Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (64 imagini)

Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport Universitatea Cluj a deschis scorul în meciul cu Farul, din prima etapă a Ligii 1, după o fază confuză de arbitraj. Foto: Captură Prima Sport
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De ce VAR-ul n-a putut interveni

Faza a conținut două momente distincte care puteau provoca discuții:

  • posibilul fault al lui Chipciu înainte ca mingea să iasă în aut
  • indicația inițială greșită a arbitrului privind echipa care trebuia să repună balonul de la margine

VAR nu putea reveni însă asupra posibilului fault comis înainte de aut, deoarece acea fază de joc se încheiase în momentul în care mingea a ieșit în afara terenului. Golul a venit după o nouă repunere în joc.

Nici decizia privind autul nu putea fi schimbată de VAR după reluarea jocului. Protocolul IFAB precizează că deciziile privind repunerile în joc, precum auturile sau cornerele, nu pot fi revizuite după ce jocul a fost reluat.

În acest caz, autul fusese oricum acordat corect Universității Cluj, după semnalizarea asistentului.

Astfel, chiar dacă faza care a precedat golul a fost marcată de confuzia creată de indicația inițială a lui Szabolcs Kovacs, VAR nu avea temei să anuleze reușita lui Aliev pentru incidentele petrecute înaintea repunerii de la margine.

Meciul de pe Cluj Arena a fost arbitrat la centru de Szabolcs Kovacs, ajutat la cele două linii de Marius Badea și Adrian Vornicu.

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