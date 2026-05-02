Dinamo București și-a asigurat matematic cel de-al 10-lea titlu consecutiv de campioană a României la handbal masculin.

„Dulăii” nu au fost susținuți de fanii din Peluza Cătălin Hîldan la meciul cu HC Buzău 2012, scor 36-27. Detalii, mai jos.

Dinamo n-are rivală în Liga Națională. Echipa antrenată de Paulo Pereira s-a impus fără emoții în fața echipei de pe locul 2, într-o restanță din etapa #13, și a obținut al 22-lea titlu din istorie.

Dinamo, titlul 22 la handbal masculin

Echilibrul s-a rupt în a doua parte a primei reprize. A fost 11-10, însă Dinamo a marcat patru goluri la rând și nu a mai putut fi prinsă din urmă.

Diferența a ajuns la 11 goluri în repriza secundă (ultima oară la 35-24), iar scorul final a fost de 36-27.

Dinamo e prima în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce HC Buzău rămâne pe 2, cu 26 de puncte.

PCH n-a mai susținut echipa de handbal

După incidentele de la meciul dintre FK Csikszereda și FC Dinamo din Liga 1, din vara anului trecut, CS Dinamo s-a delimintat public de clubul privat de fotbal, iar suporterii „câinilor” au reacționat dur și nu au mai susținut echipa de handbal.

Dinamo, fără galerie la meciul de titlu (FOTO: GOLAZO.ro)

La meciul cu HC Buzău, gradenele rezervate galeriei au rămas goale, așa cum s-a întâmplat și la celelalte partide din acest sezon, iar în tribune s-au aflat doar suporteri care au venit individual la meci, fără a face parte din vreun grup.

La ceremonia de premiere, pe podium au urcat și Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal, și Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, pentru a se poza cu trofeul și cu campionii.

Dinamo i-a premiat pe jucătorii care nu vor mai rămâne la clubul din sezonul viitor: Miklos Rosta, Tom Pelayo, Vladimir Cupara, Nicușor Negru, Yoav Lumbroso și Frederik Ladefoged, dar și pe preparatorul fizic Thomas Torabi.

Dinamo a câștigat în acest sezon și Cupa României, după 29-27 în finala cu SCM Politehnica Timișoara, echipă pe care o va întâlni și în ultima etapă din Liga Națională.

VIDEO. Ceremonia de premiere a campionilor:

