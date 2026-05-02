Dinamo a făcut eventul VIDEO.  Al 10-lea titlu la rând! PCH, absentă + 6 jucători out! +11 foto
Dinamo, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro)
Handbal

Dinamo a făcut eventul VIDEO. Al 10-lea titlu la rând! PCH, absentă + 6 jucători out!

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 02.05.2026, ora 18:01
  • Dinamo București și-a asigurat matematic cel de-al 10-lea titlu consecutiv de campioană a României la handbal masculin.
  • „Dulăii” nu au fost susținuți de fanii din Peluza Cătălin Hîldan la meciul cu HC Buzău 2012, scor 36-27. Detalii, mai jos.

Dinamo n-are rivală în Liga Națională. Echipa antrenată de Paulo Pereira s-a impus fără emoții în fața echipei de pe locul 2, într-o restanță din etapa #13, și a obținut al 22-lea titlu din istorie.

„Altul poate renunța”  Cristi Manea i-a dat replica lui Victor Pițurcă, după ce a fost criticat: „Nu a fost în pielea mea”
Citește și
„Altul poate renunța” Cristi Manea i-a dat replica lui Victor Pițurcă, după ce a fost criticat: „Nu a fost în pielea mea”
Citește mai mult
„Altul poate renunța”  Cristi Manea i-a dat replica lui Victor Pițurcă, după ce a fost criticat: „Nu a fost în pielea mea”

Dinamo, titlul 22 la handbal masculin

Echilibrul s-a rupt în a doua parte a primei reprize. A fost 11-10, însă Dinamo a marcat patru goluri la rând și nu a mai putut fi prinsă din urmă.

Diferența a ajuns la 11 goluri în repriza secundă (ultima oară la 35-24), iar scorul final a fost de 36-27.

Dinamo e prima în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce HC Buzău rămâne pe 2, cu 26 de puncte.

PCH n-a mai susținut echipa de handbal

După incidentele de la meciul dintre FK Csikszereda și FC Dinamo din Liga 1, din vara anului trecut, CS Dinamo s-a delimintat public de clubul privat de fotbal, iar suporterii „câinilor” au reacționat dur și nu au mai susținut echipa de handbal.

Dinamo, fără galerie la meciul de titlu (FOTO: GOLAZO.ro) Dinamo, fără galerie la meciul de titlu (FOTO: GOLAZO.ro)
Dinamo, fără galerie la meciul de titlu (FOTO: GOLAZO.ro)

La meciul cu HC Buzău, gradenele rezervate galeriei au rămas goale, așa cum s-a întâmplat și la celelalte partide din acest sezon, iar în tribune s-au aflat doar suporteri care au venit individual la meci, fără a face parte din vreun grup.

La ceremonia de premiere, pe podium au urcat și Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal, și Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, pentru a se poza cu trofeul și cu campionii.

Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro)
Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro) Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro) Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro) Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro) Dinamo București, campioana României la handbal masculin (FOTO: GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo i-a premiat pe jucătorii care nu vor mai rămâne la clubul din sezonul viitor: Miklos Rosta, Tom Pelayo, Vladimir Cupara, Nicușor Negru, Yoav Lumbroso și Frederik Ladefoged, dar și pe preparatorul fizic Thomas Torabi.

Dinamo a câștigat în acest sezon și Cupa României, după 29-27 în finala cu SCM Politehnica Timișoara, echipă pe care o va întâlni și în ultima etapă din Liga Națională.

VIDEO. Ceremonia de premiere a campionilor:

Citește și

Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”
Superliga
15:06
Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”
Citește mai mult
Când va obține Pintilii licența PRO Șeful Școlii de Antrenori îl contrazice pe fostul secund de la FCSB: „Nu știu de ce a spus asta”
Ultimul proiect de business al lui Mircea Lucescu Firma înființată în ianuarie 2026, cu doar trei luni înainte de deces » Cine conduce afacerea
Diverse
14:27
Ultimul proiect de business al lui Mircea Lucescu Firma înființată în ianuarie 2026, cu doar trei luni înainte de deces » Cine conduce afacerea
Citește mai mult
Ultimul proiect de business al lui Mircea Lucescu Firma înființată în ianuarie 2026, cu doar trei luni înainte de deces » Cine conduce afacerea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
dinamo bucuresti handbal Handbal Masculin
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share