- Dinamo București și-a asigurat matematic cel de-al 10-lea titlu consecutiv de campioană a României la handbal masculin.
- „Dulăii” nu au fost susținuți de fanii din Peluza Cătălin Hîldan la meciul cu HC Buzău 2012, scor 36-27. Detalii, mai jos.
Dinamo n-are rivală în Liga Națională. Echipa antrenată de Paulo Pereira s-a impus fără emoții în fața echipei de pe locul 2, într-o restanță din etapa #13, și a obținut al 22-lea titlu din istorie.
Dinamo, titlul 22 la handbal masculin
Echilibrul s-a rupt în a doua parte a primei reprize. A fost 11-10, însă Dinamo a marcat patru goluri la rând și nu a mai putut fi prinsă din urmă.
Diferența a ajuns la 11 goluri în repriza secundă (ultima oară la 35-24), iar scorul final a fost de 36-27.
Dinamo e prima în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce HC Buzău rămâne pe 2, cu 26 de puncte.
PCH n-a mai susținut echipa de handbal
După incidentele de la meciul dintre FK Csikszereda și FC Dinamo din Liga 1, din vara anului trecut, CS Dinamo s-a delimintat public de clubul privat de fotbal, iar suporterii „câinilor” au reacționat dur și nu au mai susținut echipa de handbal.
La meciul cu HC Buzău, gradenele rezervate galeriei au rămas goale, așa cum s-a întâmplat și la celelalte partide din acest sezon, iar în tribune s-au aflat doar suporteri care au venit individual la meci, fără a face parte din vreun grup.
La ceremonia de premiere, pe podium au urcat și Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal, și Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, pentru a se poza cu trofeul și cu campionii.
Dinamo i-a premiat pe jucătorii care nu vor mai rămâne la clubul din sezonul viitor: Miklos Rosta, Tom Pelayo, Vladimir Cupara, Nicușor Negru, Yoav Lumbroso și Frederik Ladefoged, dar și pe preparatorul fizic Thomas Torabi.
Dinamo a câștigat în acest sezon și Cupa României, după 29-27 în finala cu SCM Politehnica Timișoara, echipă pe care o va întâlni și în ultima etapă din Liga Națională.
VIDEO. Ceremonia de premiere a campionilor: