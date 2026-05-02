Ultimul proiect de business al lui Mircea Lucescu Firma înființată în ianuarie 2026, cu doar trei luni înainte de deces » Cine conduce afacerea

Mircea Lucescu a rămas activ pe mai multe planuri până în ultimele luni de viață, atât în fotbal, cât și în zona de business.

Cu puțin timp înainte de deces, fostul selecționer a înființat o societate cu profil imobiliar, potrivit datelor oficiale.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după mai multe complicații medicale.

Mircea Lucescu a fondat în ianuarie 2026 firma LSV Premium Developments SRL

În ultimele luni de viață, în timp ce pregătea naționala pentru barajul cu Turcia, Lucescu a făcut și o nouă mișcare în zona de business, continuând un parcurs de decenii în care a fost implicat constant în investiții și dezvoltarea de proprietăți: a înființat o nouă societate cu profil imobiliar.

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial din 28 aprilie 2026, Mircea Lucescu a înființat, în ianuarie 2026, societatea LSV Premium Developments SRL, cu sediul în București, Sector 6. Firma a fost autorizată în baza unei cereri depuse în 22 decembrie 2025.

Conform documentelor oficiale, Mircea Lucescu figurează ca fondator, iar administrarea companiei a fost încredințată lui Matei-Mircea Lucescu, nepotul legendarului tehnician și fiul lui Răzvan Lucescu.

Societatea are ca obiect principal de activitate dezvoltarea și comercializarea de bunuri imobiliare proprii, fiind constituită cu un capital social de 500 de lei.

Mircea Lucescu a lăsat o avere de peste 35 de milioane de euro

Potrivit unei analize Economedia, averea lăsată de Mircea Lucescu este estimată la peste 35 de milioane de euro, construită atât din cariera sportivă, cât și din investiții derulate în paralel, inclusiv în zona imobiliară.

În ultimele luni de viață, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a degradat semnificativ, acesta fiind internat de mai multe ori în spital. Ultima internare a avut loc pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice cu jucătorii echipei naționale, desfășurată în cantonamentul de la Mogoșoaia.

În decembrie, Mircea Lucescu fusese diagnosticat cu leucemie, un cancer al sângelui. Imediat a intrat în programul național de tratament pentru această suferință. Cu toate acestea, și-a continuat activitatea și viața de zi cu zi într-un ritm obișnuit.

Răzvan Lucescu, ultima discuție cu Mircea Lucescu: „Nu a acceptat cu adevărat că era bolnav”

Răzvan a dezvăluit că, de pe patul de spital, tatăl său i-a transmis că se simte mai bine și este gata să meargă acasă.

Mai mult, acesta i-a promis că va fi prezent la finala Cupei Greciei, meci pierdut de PAOK sâmbătă, 25 aprilie, în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

„Joi seara am vorbit. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el, pe WhatsApp.

Era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit puțin mai mult. Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală»” , a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

Mircea Lucescu, către Răzvan Lucescu: „Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine”

Declarațiile lui Răzvan Lucescu completează imaginea ultimelor zile din viața lui Mircea Lucescu, surprinzând relația apropiată dintre cei doi și modul în care fostul selecționer a gestionat discret problemele de sănătate, până în momentul agravării stării sale.

„Să fiu sincer, nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații venite pe fond de mare stres. Nu cred că a acceptat.

Știind că nu e ok, vorbind cu el, mă liniștea. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon.

Îmi pare rău, mă gândesc că am fi putut, măcar în ultimul moment, să fim lângă el. Să mai fi discutat cu el, să fi vorbit.

Dar, nu pot spune că îmi reproșez. Știu foarte bine că și el a considerat ca e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea”, a conchis Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu a fost înmormântat pe 10 aprilie, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu din București.

