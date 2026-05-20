PCH continuă protestul Peluza Cătălin Hîldan, anunț înainte de finala barajului pentru Conference League: „Trebuie să se supună regulilor”

Peluza Cătălin Hîldan a emis, miercuri, un comunicat în care a precizat că protestul față de noua siglă a lui Dinamo va continua și la meciul din finala barajului pentru Conference League.

Suporterii „alb-roșiilor” au contestat dur noua siglă a lui Dinamo, prezentată recent, iar clubul a luat apoi decizia de a colabora cu aceștia pentru a găsi o soluție optimă în acest caz.

După întâlnirea cu cei din conducerea clubului, Peluza SUD și PCH au ales să continue protestul.

PCH continuă protestul față de noua siglă a lui Dinamo!

La meciul cu CFR Cluj din etapa 9, scor 0-0, Peluza „Cătălin Hîldan” a intrat în stadion abia în minutul 10, în semn de protest față de deciziile clubului cu privire la noua siglă.

Miercuri, PCH a anunțat că protestul va continua și în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

„Astăzi, 20.05.2026, s-a confirmat când și unde vom juca meciul de baraj pentru calificarea în Conference League. Astfel, acest meci va avea loc vineri, 29.05.2026, pe stadionul «Arcul de Triumf» și va fi jucat împotriva câștigătoarei dintre FCSB - FC Botoșani.

Peluza «Cătălin Hîldan» va menține protestul împotriva noii sigle a clubului nostru exact ca la meciul cu CFR Cluj, astfel, vom intra tot în minutul 10 al partidei.

Cine vine în peluză trebuie să se supună acestor reguli pentru a asigura o constanță și o poziție fermă față de problemele legate de identitatea vizuală a lui Dinamo!

DINAMO SUNTEM NOI!”, a transmis PCH pe Instagram.

La meciul cu FC Argeș (2-1), din etapa 8, ultrașii din PCH și Peluza SUD au refuzat să intre pe stadion și au organizat un protest în afara arenei timp de 5 minute după start.

Semifinala barajului, FCSB - FC Botoșani, se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua.

Câștigătoarea va juca săptămâna următoare finala barajului cu Dinamo, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Data exactă nu a fost încă stabilită și va fi comunicată ulterior.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

În ultima etapă din campionat, Dinamo va juca cu U Cluj sâmbătă, 23 mai, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

