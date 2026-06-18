Jayson Papeau (29 de ani) este noul jucător al celor de la UTA Arad și va evolua în sezonul viitor sub comanda lui Adrian Mihalcea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Formația arădeană a câștigat play-out-ul Ligii 1, iar conducerea caută întăriri care să poată aduce o performanță și mai importantă în noua stagiune.

Jayson Papeau a semnat cu UTA Arad

După transferurile lui Andrei Dorobanțu (21 de ani) și Răzvan Oaidă (28 de ani), UTA a bifat acum și transferul fotbalistului trecut pe la Rapid și Unirea Slobozia.

„UTA a ajuns la un acord cu Jayson Papeau, mijlocașul ofensiv francez urmând să evolueze pentru echipa noastră în noul sezon.

La 29 de ani, acesta are în CV echipe precum Amiens SC, FC Chambly Oise, Sainte-Geneviève Sports, Warta Poznań, Rapid București și Unirea Slobozia.

În fotbalul românesc a strâns 81 de meciuri și a contribuit la 10 goluri și 9 assisturi.

Bun venit la UTA!”, este mesajul transmis de clubul arădean, pe pagina de Facebook.

Papeau a luat primul contact cu România în 2022, când a fost transferat de Rapid pentru 200.000 de euro de la Warta Poznan, club din Polonia.

Pentru giuleșteni, acesta a bifat 66 de apariții în care a reușit 7 goluri și 7 pase decisive, iar, după o aventură nereușită în Qatar, s-a întors în Liga 1, unde a bifat 15 apariții pentru Unirea Slobozia, în sezonul trecut, cu 3 goluri și 2 pase decisive.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport