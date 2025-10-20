„Au fost mai șmecherași” Rapid, lăudată pentru eficiența din derby-ul cu Dinamo: „A fost bine de tot ca organizare” +47 foto
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Au fost mai șmecherași” Rapid, lăudată pentru eficiența din derby-ul cu Dinamo: „A fost bine de tot ca organizare”

Ștefan Neda
Publicat: 20.10.2025, ora 09:43
Actualizat: 20.10.2025, ora 09:43
  • Dinamo - Rapid 0-2. Marius Baciu, Ovidiu Herea și Basarab Panduru au analizat derby-ul de pe Arena Națională.
  • Jocul solid al formației lui Costel Gâlcă, mai ales în faza defensivă, a fost lăudat de analiștii sportivi.

Cu victoria în fața lui Dinamo, Rapid ajunge la 28 de puncte după 13 etape, la egalitate cu liderul Botoșani.

Dinamo - Rapid 0-2. Ovidiu Herea: „O echipă pragmatică”

Basarab Panduru a fost uluit de eficiența giuleștenilor:

„Un şut pe poartă, două goluri, 3 puncte, cam ăsta a fost meciul din seara asta”, a transmis fostul jucător al Stelei.

Apoi, fostul fotbalist al giuleștenilor, Ovidiu Herea, a remarcat organizarea și maturitatea din jocul formației lui Costel Gâlcă.

„Dinamo a fost echipa cu ocaziile mari, Rapidul o echipă pragmatică, care a profitat de şansa pe care a avut-o. A arătat ca o echipă matură, exact cum ne-a obişnuit în acest sezon. Dacă ne raportăm doar la joc, Rapid s-a apărat foarte bine, a fost foarte bine organizată.

Cu toate acestea, Dinamo şi-a creat mari ocazii de a înscrie. Nu pot să spun că Rapidul a făcut un joc extraordinar, dar din punct de vedere defensiv au stat foarte bine, iar pe faza ofensivă, tot ce au avut au fructificat”, a declarat Herea, potrivit primasport.ro.

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Marius Baciu, fost jucător al Stelei, a lăudat și el eficiența celor de la Rapid, care au profitat de fiecare greșeală a adversarilor.

„Rapidul a fost bine de tot ca organizare. Au ştiut bine lecţia. La fotbal se pot ivi spaţii, un şut pe poartă, au profitat de absolut orice. Zic eu că au fost mai şmecheraşi, au profitat. Şi Dinamo a jucat bine. A fost un joc bun pentru mine”, a completat Marius Baciu.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore în Dinamo - Rapid 0-2

rapid bucuresti dinamo bucuresti derby Marius Baciu Ovidiu Herea Basarab Panduru
