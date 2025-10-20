Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore

Dinamo - Rapid 0-2. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în derby-ul etapei #13 din Liga 1.

În meciul de pe Arena Națională, giuleștenii au profitat de autogolul lui Eddy Gnahore din minutul 59 și au mai punctat în minutul 74 prin Cristi Manea.

Dinamo - Rapid 0-2 . Zeljko Kopic: „ Le-am cerut jucătorilor să joace mai repede”

Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor săi de pe flancul stâng, Opruț, Cîrjan și Musi, să facă în prima repriză.

„Le-am cerut să joace mai repede, ca să îi destabilizăm pe adversari. Când joci încet e mai ușor pentru oponenți să se apere”, a declarat Kopic la Prima Sport.

Zeljko Kopic: „Trebuie să îmbunătățim lucrurile”

Antrenorul croat al lui Dinamo și-a exprimat nemulțumirea cu privire la rezultatul final al partidei.

„Am fost periculoși, am avut câteva situații importante. Am primit gol după un corner, am avut puțin ghinion. Ei au jucat bine.

Nu putem vorbi despre ce s-ar fi întâmplat dacă am fi marcat. Suntem cu toții dezamăgiți și nu pot să mă plâng prea mult.

Am încercat, am avut atitudine, am alergat, ne-am luptat. Singura noastră opțiune a fost să câștigăm și de aceea trebuie să îmbunătățim lucrurile.

Când câștigăm, câștigăm ca o echipă, când pierdem, pierdem ca o echipă”, a afirmat tehnicianul.

„Gnahore e foarte important pentru noi”

Întrebat ce părere are despre Eddy Gnahore, cel care și-a dat un autogol, Zeljko Kopic a spus:

„Eddy e foarte important pentru noi. Când îl avem în teren e foarte ușor să dominăm partida, dar este și el jucător. Fiecare poate avea momente mai puțin bune.

Până acum ne-a oferit foarte multe. Este drept, a avut câteva meciuri mai puțin reușite, dar este un tip cu personalitate”, a afirmat antrenorul lui Dinamo.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport