„Nu mi se pare o strategie bună” Victor Angelescu a comentat clipul controversat al lui Dinamo: „Au vrut să lase loc de interpretare”

Victor Angelescu (41 de ani) a intervenit în scandalul creat de videoclipul postat de Dinamo înaintea meciului cu Rapid, pierdut de roș-albi cu 1-2.

Președintele giuleștenilor a comentat modul prin care Dinamo a încercat să promoveze derby-ul de sâmbăta trecută și crede că „alb-roșiii” au greșit prin strategia aleasă.

Victor Angelescu: „Nu mi se pare bine să lași loc de interpretăre”

„Nu, de obicei, mie nu mi se pare o strategie bună. Dar fiecare face cum consideră. Pentru că la nivel de orgoliu, din punct de vedere psihologic, faptul că învârți un cuțit în rană nu face decât să ajute adversarul.

Dacă faci asta, ori îi crezi foarte slabi pe ceilalți, ori nu văd exact ce ar putea aduce. Eu nu cred că Dinamo a făcut acel clip, iar apoi Cîrjan sau Karamoko au fost mai motivați.

Nu, eu cred că acel clip a fost făcut pentru suporteri, pentru că știm cum sunt suporterii între aceste echipe (n.r. - ca rivalități). Și au vrut să aducă lume la stadion, să creeze puțină controversă”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Întrebat despre interpretările fanilor sau ale altor oameni din fotbal, în legătură cu pana din video, care ar fi putut face trimitere spre una de cioară, termen prin care giuleștenii sunt adesea discriminați rasist, Angelescu a răspuns:

„Nu mi se pare o chestie atât de obvious (n.r. - evidentă, clară), ca să zic așa. Eu cred că, în anumite cazuri, e bine să nu lași loc de interpretare.

Adică atunci când faci un anumite filmuleț, se poate interpreta. Că e pană de vultur, că e pană de cioară… Apropo, ciorile sunt unele dintre cele mai deștepte păsări.

Revenind, cred că au făcut un lucru care a lăsat loc de interpretare și cred că au vrut să facă asta, să lase loc de interpretare pentru fani.

Asta e părerea mea. Și au încercat să o facă într-un fel nu atât de «in your face», dar cât să poată să fie interpretat cât își dorește oricine. Cred că a fost lăsat la interpretarea fiecăruia și acesta ar trebui să fie un lucru de evitat. Normal că poate fi interpretat în multe feluri. De ce să faci asta?”.

Victor Angelescu: „Era normal să reacționăm”

Ulterior, oficialul giuleștenilor a vorbit și despre reacțiile clubului său și ale suporterilor, care au venit cu răspunsuri, tot video, după clipul „câinilor”.

„Da, atâta timp cât lași loc de interpretare... Nu poți să zici că Dinamo a vrut să transmită un mesaj extrem de frumos față de Rapid. Nu, a transmis un mesaj către suporterii lor. Era normal să reacționăm.

Repet, de obicei, eu nu știu dacă e bine sau rău. Dar nu cred că ajută anumite lucruri.

Au mai fost situații în trecut. Cu FCSB, când patronul a ieșit și a mai ironizat anumite lucruri, iar FCSB nu ne-a bătut vreo 10-11 meciuri.

Aveau echipă mai bună, câștigau titluri, dar pe teren câștigam noi”, a mai spus Angelescu.

