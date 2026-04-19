„Trebuie să fim realiști” Andrei Nicolescu nu se entuziasmează prea tare după victoria cu U Cluj: „Am câștigat meciul cu două execuții”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a tras câteva concluzii, la rece, după prima victorie obținută de Dinamo în play-off-ul acestui sezon.

„Alb-roșiii” s-a impus cu 2-1 în fața liderului U Cluj, însă președintele clubului rămâne cu picioarele pe pământ, fiind convins că victoria a venit pe fondul calității individuale a lui Cîrjan, respectiv Musi.

Andrei Nicolescu: „Am câștigat meciul cu două execuții”

„Adrenalina a fost sus. E un sentiment plăcut. Trebuie să fim conștienți de moment și să îl tratăm cum trebuie. Dinamo are niște copii în echipă. E greu să gestioneze ei momentul optim. Trebuie înțeleși. Au talent și își doresc foarte mult, dar partea mentală e grea.

Nu am văzut mult fotbal până la pauză. Meciul a fost deblocat de două execuții. Așa am câștigat noi meciul. Trebuie să fim realiști.

Mă bucur foarte mult și pentru Musi și pentru Cîrjan. Au mai multă nevoie ca oricând să înscrie astfel de goluri”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Cât despre situația lui Alexandru Musi, care a dezvăluit după meci că se confruntă cu dureri din cauza unei pubalgii, Nicolescu a transmis:

„Nu ai cum să gestionezi ușor o astfel de situație. Sunt jucători care au suferit din cauza unei astfel de probleme. Trebuie să gestioneze durerea.

E greu de explicat. Au avut și Opruț, și Mazilu, și Caragea. E o durere care nu se vede, dar se simte. Trebuie gestionată foarte bine. Fiecare corp reacționează diferit. Opruț a jucat mult timp cu durerea asta”.

