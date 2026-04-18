„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%” +42 foto
Alexandru Musi/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 23:48
alt-text Actualizat: 19.04.2026, ora 08:54
  • DINAMO - U CLUJ 2-1. Alexandru Musi (21 de ani), aripa stângă a „câinilor”, a declarat că evoluțiile sale nu sunt la nivelul așteptărilor, deoarece se confruntă, de mai multă vreme, cu o pubalgie.

Alexandru Musi a reușit să spargă gheața și să marcheze primul său gol pentru Dinamo, după o pauză de 5 luni, perioadă în care a fost indisponibil în mai multe jocuri, din cauza unei accidentări.

Reușita sa din minutul 81 s-a dovedit a fi una decisivă. A ajutat trupa lui Kopic să obțină primul succes în play-off.

Revanșa celor doi criticați Cîrjan și Musi au decis meciul cu execuțiile lor spectaculoase. Dinamo, prima victorie, U Cluj, primul eșec
Revanșa celor doi criticați Cîrjan și Musi au decis meciul cu execuțiile lor spectaculoase. Dinamo, prima victorie, U Cluj, primul eșec

DINAMO - U CLUJ 2-1. Alexandru Musi: „Joc cu probleme la ambele picioare, am o pubalgie

La finalul partidei de pe Arena Națională, „șeptarul” lui Dinamo a declarat că evoluțiile sale sunt afectate de o pubalgie, care îi dă foarte mari bătăti de cap.

„Este o victorie meritată. Am muncit ca o familie și am luat cele trei puncte. A fost o perioadă mai nasoală pentru noi, dar la fiecare meci ne-am făcut jocul, am ținut posesia, dar cu neșansă, n-a intrat mingea în poartă.

Cu siguranță, dacă muncim și suntem uniți vor veni și victoriile și golurile.

Golul îmi dă foarte mare încredere, dar mă gândesc să fiu sănătos, lumea nu știe că joc cu probleme la ambele picioare, am o pubalgie. Încerc să mă bucur de fotbal, să-mi ajut echipa.

Pentru un fotbalist e cea mai nasoală durere, nu te lasă să-ți faci jocul 100%, dăunează foarte mult. Am preparatori foarte buni care mă ajută în fiecare zi să trec peste durere”, a declarat Musi la Prima Sport.

  • Pubalgia este o patologie care se manifesta prin deteriorarea progresiva, urmata de distructia tesutului moale din regiunea inghinala, aceasta afectiune este destul de des intalnita in randul sportivilor, in special la fotbalisti si atleti  Ea este o durere de origine inflamatorie a simfizie pubiene, a musculaturii si tendoanelor vecine. Sindromul dureros al simfizei pubiene poate fi relevat prin diferitei simptome, cum ar fi durerea muschilor abdominali sau durerea la nivelul muschilor adductori, potrivit kinetic.ro

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Alexandru Musi: „Mă bucur că mă susține”

Fotbalistul lui Dinamo a fost întrebat și despre declarațiile făcute de legenda „câinilor”, Sulejman Demollari, înaintea partidei. Acesta a afirmat că Musi este jucătorul său favorit din actualul lot al lui Dinamo.

„Am vorbit cu dumnealui, mă bucur că mă susține, sper să-l fac fericit. Trebuie să analizăm meciul și să luăm de la capăt, ne gândim la Craiova. Avem câteva zile la dispoziție să pregătim meciul, să ne refacem foarte bine”, a concluzionat Musi.

Karamoko, KO din nou! FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj
Karamoko, KO din nou!  FOTO. Atacantul francez al lui Dinamo, schimbat în minutul 39 al meciului cu U Cluj
„Transferul lui Mbappe, un fiasco!” Fostul jucător al Barcelonei îl pune la zid pe starul lui Real Madrid: „Venirea lui a adus mult egoism”
„Transferul lui Mbappe, un fiasco!” Fostul jucător al Barcelonei îl pune la zid pe starul lui Real Madrid: „Venirea lui a adus mult egoism”

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit în lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
Tensiuni interne VIDEO Antrenorul a izbucnit &icirc;n lacrimi la conferința de presă și a părăsit imediat sala!
„Arena Mircea Lucescu” MAI a decis ca stadionul lui Dinamo să poarte numele fostului selecționer. Fanii se revoltă: „Campanie politică. Dinu sau Hîldan meritau mai mult”
„Arena Mircea Lucescu” MAI a decis ca stadionul lui Dinamo să poarte numele fostului selecționer. Fanii se revoltă: „Campanie politică. Dinu sau Hîldan meritau mai mult”
„Dobre, căpitan, o greșeală” Nicolae Grigore l-a analizat pe atacantul aflat în conflict cu Gâlcă: „Rapid l-a făcut jucător de națională”
„Dobre, căpitan, o greșeală” Nicolae Grigore l-a analizat pe atacantul aflat în conflict cu Gâlcă: „Rapid l-a făcut jucător de națională”
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Tragedie la Nurburgring Un pilot a decedat într-un accident în care au fost implicate 6 mașini, în calificările pentru cursa de 24 de ore. Max Verstappen, prezent pe circuit
Cornel Dinu se îndoiește de Hagi  Fostul antrenor al lui Dinamo l-a analizat pe „rege”: „Nu știu dacă are capacitatea”
Din nou pe margine în SUA Louis Munteanu s-a accidentat » Cât timp va lipsi atacantul român
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Nu știu cum lucrează” Andrei Coubiș, despre instalarea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „Nu-l cunosc personal, dar abia aștept să lucrez cu el”
„Nu știu cum lucrează” Andrei Coubiș, despre instalarea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „Nu-l cunosc personal, dar abia aștept să lucrez cu el”
„De ce această reacție?” Rădoi a răspuns după intervenția lui Becali legată de Chiricheș: „E ceva personal, altfel nu văd de ce...”
„De ce această reacție?” Rădoi a răspuns  după intervenția lui Becali legată de Chiricheș: „E ceva personal, altfel nu văd de ce...”
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată
VIDEO | Încă o secțiune a tablierului metalic a ajuns azi-noapte pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei. Când va fi livrată ultima bucată

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
