„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”

DINAMO - U CLUJ 2-1. Alexandru Musi (21 de ani), aripa stângă a „câinilor”, a declarat că evoluțiile sale nu sunt la nivelul așteptărilor, deoarece se confruntă, de mai multă vreme, cu o pubalgie.

Alexandru Musi a reușit să spargă gheața și să marcheze primul său gol pentru Dinamo, după o pauză de 5 luni, perioadă în care a fost indisponibil în mai multe jocuri, din cauza unei accidentări.

Reușita sa din minutul 81 s-a dovedit a fi una decisivă. A ajutat trupa lui Kopic să obțină primul succes în play-off.

La finalul partidei de pe Arena Națională, „șeptarul” lui Dinamo a declarat că evoluțiile sale sunt afectate de o pubalgie, care îi dă foarte mari bătăti de cap.

„Este o victorie meritată. Am muncit ca o familie și am luat cele trei puncte. A fost o perioadă mai nasoală pentru noi, dar la fiecare meci ne-am făcut jocul, am ținut posesia, dar cu neșansă, n-a intrat mingea în poartă.

Cu siguranță, dacă muncim și suntem uniți vor veni și victoriile și golurile.

Golul îmi dă foarte mare încredere, dar mă gândesc să fiu sănătos, lumea nu știe că joc cu probleme la ambele picioare, am o pubalgie. Încerc să mă bucur de fotbal, să-mi ajut echipa.

Pentru un fotbalist e cea mai nasoală durere, nu te lasă să-ți faci jocul 100%, dăunează foarte mult. Am preparatori foarte buni care mă ajută în fiecare zi să trec peste durere”, a declarat Musi la Prima Sport.

Pubalgia este o patologie care se manifesta prin deteriorarea progresiva, urmata de distructia tesutului moale din regiunea inghinala, aceasta afectiune este destul de des intalnita in randul sportivilor, in special la fotbalisti si atleti Ea este o durere de origine inflamatorie a simfizie pubiene, a musculaturii si tendoanelor vecine. Sindromul dureros al simfizei pubiene poate fi relevat prin diferitei simptome, cum ar fi durerea muschilor abdominali sau durerea la nivelul muschilor adductori, potrivit kinetic.ro

Alexandru Musi: „Mă bucur că mă susține”

Fotbalistul lui Dinamo a fost întrebat și despre declarațiile făcute de legenda „câinilor”, Sulejman Demollari, înaintea partidei. Acesta a afirmat că Musi este jucătorul său favorit din actualul lot al lui Dinamo.

„Am vorbit cu dumnealui, mă bucur că mă susține, sper să-l fac fericit. Trebuie să analizăm meciul și să luăm de la capăt, ne gândim la Craiova. Avem câteva zile la dispoziție să pregătim meciul, să ne refacem foarte bine”, a concluzionat Musi.

