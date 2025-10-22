Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj „Câinii” au stabilit stadionul pentru duelul cu vicecampioana României + cât costă biletele

Dinamo a anunțat unde se va disputa meciul cu CFR Cluj, din cadrul etapei #15 din Liga 1.

Dinamo - CFR Cluj se va juca pe 31 octombrie, de la 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, echipa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul 4 în clasament, cu 23 de puncte obținute în 13 etape.

De cealaltă parte, formația din Gruia din se află pe poziția 11, cu doar 13 puncte acumulate.

Dinamo - CFR Cluj se va juca pe Arena Națională

Anunțul a fost făcut de clubul din „Ștefan cel Mare” pe rețelele de socializare:

„Următorul meci de acasă îl vom disputa împotriva celor de la CFR Cluj!

31.10.2025

Ora 20:30

Arena Națională”, a transmis Dinamo.

Ultimul meci disputat de Dinamo pe Arena Națională drept gazdă a fost cel cu Rapid, scor 0-2, din etapa 13 din Liga 1. În acea partidă au fost prezenți 34.700 de suporteri.

Până la meciul cu CFR, Dinamo o va întâlni, în deplasare, pe FC Argeș, vineri, de la ora 20:30, în cadrul etapei 14

Cât costă biletele la Dinamo - CFR Cluj

Biletele pentru partida din etapa 15 pot fi achiziționate de pe bilete.ro.

Prețul tichetelor:

Peluza 1 Nord Inel 1 - 30 de lei

Family Zone - 60 de lei

Zonă pentru elevi peste 14 ani, studenți, pensionari - 42 de lei

Tribuna 2 Inel 1 - 60 de lei

Tribuna 0 Categoria 2 - 100 de lei

Tribuna 0 Categoria 1 - 150 de lei

VIP Experience - 500 de lei

FOTO Antrenamentul lui Dinamo de azi

