Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj  „Câinii” au stabilit stadionul pentru duelul cu vicecampioana României + cât costă biletele +16 foto
Foto: SPORT Pictures
Superliga

Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj „Câinii” au stabilit stadionul pentru duelul cu vicecampioana României + cât costă biletele

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 20:12
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 20:53
  • Dinamo a anunțat unde se va disputa meciul cu CFR Cluj, din cadrul etapei #15 din Liga 1.
  • Dinamo - CFR Cluj se va juca pe 31 octombrie, de la 20:30, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, echipa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul 4 în clasament, cu 23 de puncte obținute în 13 etape.

De cealaltă parte, formația din Gruia din se află pe poziția 11, cu doar 13 puncte acumulate.

FCSB și Craiova joacă din nou în Europa – program , cine transmite meciurile și cotele la pariuri
Citește și
FCSB și Craiova joacă din nou în Europa – program, cine transmite meciurile și cotele la pariuri
Citește mai mult
FCSB și Craiova joacă din nou în Europa – program , cine transmite meciurile și cotele la pariuri

Dinamo - CFR Cluj se va juca pe Arena Națională

Anunțul a fost făcut de clubul din „Ștefan cel Mare” pe rețelele de socializare:

„Următorul meci de acasă îl vom disputa împotriva celor de la CFR Cluj! 🔴⚪

📅 31.10.2025

🕣 Ora 20:30

📍 Arena Națională”, a transmis Dinamo.

Ultimul meci disputat de Dinamo pe Arena Națională drept gazdă a fost cel cu Rapid, scor 0-2, din etapa 13 din Liga 1. În acea partidă au fost prezenți 34.700 de suporteri.

  • Până la meciul cu CFR, Dinamo o va întâlni, în deplasare, pe FC Argeș, vineri, de la ora 20:30, în cadrul etapei 14

Cât costă biletele la Dinamo - CFR Cluj

Biletele pentru partida din etapa 15 pot fi achiziționate de pe bilete.ro.

Prețul tichetelor:

  • Peluza 1 Nord Inel 1 - 30 de lei
  • Family Zone - 60 de lei
  • Zonă pentru elevi peste 14 ani, studenți, pensionari - 42 de lei
  • Tribuna 2 Inel 1 - 60 de lei
  • Tribuna 0 Categoria 2 - 100 de lei
  • Tribuna 0 Categoria 1 - 150 de lei
  • VIP Experience - 500 de lei

FOTO Antrenamentul lui Dinamo de azi

Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (8).jpg
Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (8).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (1).jpg Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (1).png Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (2).png Antrenament Dinamo 22 octombrie 2025 FOTO FB Dinamo (3).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga Campionilor Real Madrid învinge Juventus + Ploaie de goluri în Chelsea - Ajax și Frankfurt - Liverpool » Clasamentul actualizat
Liga Campionilor
00:03
Liga Campionilor Real Madrid învinge Juventus + Ploaie de goluri în Chelsea - Ajax și Frankfurt - Liverpool » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga Campionilor Real Madrid învinge Juventus + Ploaie de goluri în Chelsea - Ajax și Frankfurt - Liverpool » Clasamentul actualizat
L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns
Conference League
18:39
L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns
Citește mai mult
L-a sunat Lucescu pe Rădoi? Antrenorul Craiovei, întrebat direct, după conflictul cu selecționerul. Ce a răspuns

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
CFR Cluj dinamo liga 1 bilete arena nationala
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share