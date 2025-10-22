FCSB și Craiova joacă din nou în Europa – program , cine transmite meciurile și cotele la pariuri
FCSB și Craiova joacă din nou în Europa – program, cine transmite meciurile și cotele la pariuri

alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 19:50
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 19:55
  • Joi, 23 octombrie 2025, FCSB și Universitatea Craiova vor evolua din nou în Europa.
  • Sunt singurele reprezentante ale Superligii României pe plan european în stagiunea 2025/2026, astfel că interesul printre microbiștii din țară este unul destul de ridicat.

Seara va începe pe Arena Națională, acolo unde sunt așteptați peste 20.000 de suporteri în duelul dintre FCSB și Bologna, de la ora 19:45. Echipa lui Elias Charalambous primește vizita reprezentantei Serie A – Bologna. Meciul din etapa a 3-a de Europa League va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Apoi, de la ora 22:00, Universitatea Craiova o găzduiește pe Noah, în runda secundă din Conference League. Partida are loc tot în România, pe Stadionul Ion Oblemenco. Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor oferi imagini în direct din Bănie.

FCSB încearcă să repete performanța din Olanda

FCSB a reușit să adune 3 puncte în prima etapă de Conference League, pe terenul lui Go Ahead Eagles. Chiar și cu rezervele, trupa lui Pintilii & Charalambous a arătat destul de bine, fiind pragmatică. David Miculescu a marcat în debutul partidei, iar apoi Ștefan Târnovanu a sigilat poarta.

Tactica nu a mai funcționat și la București, acolo unde Young Boys a presat constant și a reușit să marcheze de două ori. Alibec & co. nu au modificat tabela de marcaj.

În meciul cu Bologna, FCSB este cotată cu șansa a doua la pariuri, având o cotă cuprinsă în intervalul 5.25 – 5.60. Italienii nu au învins încă pe nimeni în Europa League, iar pentru primul succes cota la pariuri este de 1.67.

În seara în care campioana României se impunea în Olanda, Bologna pierdea în Anglia, 1-0 cu Aston Villa. Apoi, echipa lui Vincenzo Italiano a scos un punct din meciul cu Freiburg de pe teren propriu, grație reușitei lui Orsolini. Acesta este anunțat titular la București, într-un trident cu Odgaard și Cambiaghi. Cei 3 îl vor susține pe atacantul Castro, cel care suplinește absența lui Ciro Immobile.

În ceea ce o privește pe FCSB, antrenorul echipei trebuie să se descurce în meciul de joi fără Cercel, Vlad Chiricheș, Valentin Crețu, Dawa, Graovac, Mihai Popescu și Stoian. Malcom Edjouma este incert, până la ora partidei.

Premieră pe Ion Oblemenco

Stadionul Ion Oblemenco este gata să găzduiască primul meci din Conference League. Au mai avut loc dueluri din această competiție în Bănie, însă în preliminarii. Sarajevo, Trnava și Basaksehir au cedat, rând pe rând, fiind victimele lui Mirel Rădoi & co. în drumul către faza ligii.

Oltenii sunt creditați cu 2.10 de bookmakeri, astfel că pariorii interesați de cote și ponturi Craiova vs Noah își pot dubla investiția, în cazul unui succes destul de previzibil al Universității joi seara.

Noah, deși se află mai sus decât Universitatea în clasamentul Conference League, pornește cu șansa a doua. Cota armenilor la pariuri este 3.65, iar remiza pe Ion Oblemenco este cotată cu 3.40.

Universitatea a cedat în runda inaugurală cu Rakow, 2-0 în deplasare. Antrenorul echipei l-a pierdut pe Screciu, cel care a fost eliminat în repriza secundă. Forma modestă a alb-albaștrilor a continuat cu un eșec la FCSB în campionat, însă în wewekend Universitatea Craiova a reușit să treacă de Unirea Slobozia, 3-1 pe teren propriu.

Noah în schimb a luat toate cele 3 puncte din confruntarea de acasă cu Rijeka, încheiată cu scorul de 1-0. Armenii au avut un avantaj numeric important, încă din primul act. După succesul din Europa, oaspeții din Bănie au bifat două remize albe în competiția internă – ambele cu Urartu. Noah nu a mai pierdut o partidă oficială de pe 31 august, de la un 2-0 la Alashkert.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
