James, imagini emoționante Uruguay, Paraguay și Columbia s-au calificat la CM 2026 » Guvernul paraguayan a declarat sărbătoare națională!
James Rodriguez. Foto: Imago
Campionate

James, imagini emoționante Uruguay, Paraguay și Columbia s-au calificat la CM 2026 » Guvernul paraguayan a declarat sărbătoare națională!

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.09.2025, ora 11:31
Actualizat: 05.09.2025, ora 13:03
  • Uruguay, Columbia și Paraguay și-au asigurat locurile la Cupa Mondială 2026, în penultima rundă a calificărilor din America de Sud.
  • Astfel, aceste trei echipe sud-americane completează lista celor deja calificate: Argentina, Brazilia și Ecuador.

Columbia a câștigat cu 3-0 în fața Boliviei. Același a fost scorul și la Uruguay - Peru, în timp ce Paraguay a încheiat la egalitate, fără goluri, cu Ecuador.

Columbia - Bolivia 3-0. Columbienii obțin cea de-a șaptea calificare la Campionatul Mondial

Pentru Columbia, James Rodriguez a deschis scorul în minutul 31, iar John Cordoba și Juan Fernando Quintero au marcat în repriza a doua, asigurând victoria împotriva Boliviei.

Columbienii revin astfel la Cupa Mondială, după ce au absentat la ediția din 2022 din Qatar.

Cu două minute înainte de finalul meciului, James Rodriguez a fost surprins cu lacrimi în ochi, privind spre ceea ce probabil a fost ultimul său meci la Barranquilla pentru Columbia.

„Acest tricou mi-a oferit atât de multe. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac.

Am dat întotdeauna totul și voi păstra pentru mine momentele bune”, a declarat James, conform espn.com.

El a rămas minute în șir pe teren la finalul partidei:

Va fi a șaptea participare a țării la turneul final, după debutul din 1962 și prezențele consecutive între 1990 și 1998, precum și în 2014 și 2018.

La columbieni a revenit după 9 ani și fostul jucător al lui FCSB, Dayro Moreno.

„Sunt atât de mândru. Sincer, un stadion întreg îmi scanda numele pentru ca eu să intru… Columbia, îți mulțumesc foarte mult pentru acest sprijin minunat.

Calificarea la o Cupă Mondială cu o revenire atât de minunată va rămâne întipărită în memoria mea pentru tot restul vieții”, a spus Dayro Moreno după meci.

Dayro Moreno Dayro Moreno
Dayro Moreno

Uruguay - Peru 3-0. Marcelo Bielsa: „Un mod plăcut de a te califica”

Uruguay s-a impus prin golurile înscrise de Aguirre (min. 14), Giorgian de Arrascaeta (min. 58) și Vinas (min. 80).

„Este un mod plăcut de a te califica. Jocul ofensiv al echipei a fost puternic, iar performanțele individuale au fost și ele remarcabile”, a declarat selecționerul Uruguayului, Marcelo Bielsa, potrivit sursei citate.

Peru, care avea nevoie de victorii în ultimele două meciuri pentru a rămâne în lupta pentru calificare, a ieșit din cursă după înfrângerea suferită în fața Uruguayului.

„Este dureros să pierzi, mai ales datorită efortului depus de jucători, dar astăzi adversarul ne-a depășit clar”, a explicat antrenorul peruvian Oscar Ibanez.

Paraguay - Ecuador 0-0. Guvernul paraguayan a declarat sărbătoare națională pe 5 septembrie

Paraguay va reveni pe scena mondială după 16 ani, ultima participare fiind în 2010, în Africa de Sud, unde a pierdut în sferturile de finală în fața echipei care urma să fie campioană, Spania, scor 0-1.

După această calificare, guvernul Paraguayului a emis un decret prin care ziua de vineri, 5 septembrie, a fost oficial declarată sărbătoare națională.

Clasamentul grupei de calificare din America de Sud pentru Cupa Mondială:

PozițieEchipaMeciuriPuncte
1Argentina1738
2Brazilia1728
3Uruguay1727
4Ecuador1726
5Columbia1725
6Paraguay1725
7Venezuela1718
8Bolivia1717
9Peru1712
10Chile1710

Lista completă a echipelor calificate la Campionatul Mondial din 2026, unde mai sunt 32 de locuri rămase:

  • SUA (America de Nord, gazdă)
  • Mexic (America de Nord, gazdă)
  • Canada (America de Nord, gazdă)
  • Japonia (Asia)
  • Noua Zeelandă (Oceania)
  • Iran (Asia)
  • Argentina (America de Sud)
  • Uzbekistan (Asia)
  • Coreea de Sud (Asia)
  • Iordania (Asia)
  • Australia (Asia/Oceania - FIFA a inclus-o în zona asiatică pentru calificări)
  • Brazilia (America de Sud)
  • Ecuador (America de Sud)
  • Uruguay (America de Sud)
  • Paraguay (America de Sud)
  • Columbia (America de Sud)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Campionatul Mondial calificare columbia paraguay uruguay
