Optimism la Voluntari Antrenorul Florin Pîrvu e încrezător înaintea barajului cu echipa din Liga 1: „Eu cred că avem șanse mari”

Steaua - Voluntari 2-4. Ilfovenii s-au impus în ultima etapă a play-off-ului din Liga 2, însă nu au reușit să obțină promovarea directă în primul eșalon.

Deși Sepsi și FC Voluntari au terminat la egalitate de puncte, principalul criteriu de departajare a fost locul ocupat la finalul sezonului regular. Gruparea covăsneană a fost pe 2, iar echipa ilfoveană s-a aflat pe 5.

Astfel, elevii lui Pîrvu au ajuns la baraj, unde vor înfrunta echipa care va încheia pe locul 14 în Liga 1. Înainte de ultima etapă din play-out, poziția este ocupată de FC Hermannstadt.

Florin Pîrvu: „Eu cred că avem șanse mari în următoarele două jocuri”

Tehnicianul ilfovenilor este optimist și crede în șansa echipei sale de a învinge adversara din Liga 1 la baraj.

„Este o victorie care nu ne duce acolo unde ne dorim, dar vreau să vă spun ce le-am spus și băieților în vestiar imediat după joc. Important este că ne-am respectat planul și, așa cum ne-am propus în acest play-off, am jucat toate meciurile la victorie.

S-a întâmplat să câștigăm și în ultimul meci. Nu a depins de noi, asta e clar, dar trebuie să rămânem în continuare la fel de motivați.

În play-off am fost echipa care a jucat un fotbal foarte frumos și, nu numai atât, am terminat pe primul loc. Am arătat că merităm să fim în prima ligă. Noi am pierdut foarte multe puncte în sezonul regular.

Sezonul regular în Liga 2 este puțin atipic, fiindcă nu se înjumătățesc punctele atunci când intri în play-off. Am pierdut puncte cu echipe mai slab cotate și ne-a costat scump.

Sunt mândru de jucătorii mei. Eu cred că avem șanse mari în următoarele două jocuri. Mă bucur că în acest play-off am arătat că suntem o echipă care merită să fie în Liga 1.

Suntem supra-încrezători, asta e foarte clar, dar de luni, când revenim la antrenamente, trebuie să fim aceiași jucători care am fost aici în play-off și să ne prezentăm în baraj să dăm o replică foarte bună.

Orice echipă cu care vom juca o vom respecta. Știm foarte bine că echipele din Liga 1 au un ritm de joc mai bun decât în Liga 2”, a declarat Florin Pîrvu, potrivit sport.ro.

Eu cred că putem face față oricărui adversar. Îi respectăm, dar vrem să câștigăm. Asta e mentalitatea noastră. Florin Pîrvu, antrenor FC Voluntari

Clasamentul final în play-off -ul Ligii 2

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Corvinul 10 69 2. Sepsi 10 64 3. FC Voluntari 10 64 4. FC Bihor 10 50 5. Steaua 10 49 6. Chindia 10 43

