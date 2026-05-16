Anunțul lui Gnahore Mijlocașul francez le dă speranțe fanilor lui Dinamo: „Trebuie să ne punem de acord cu totul”

Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul lui Dinamo, se află în ultimele luni de contract cu gruparea alb-roșie.

Fotbalistul francez a vorbit despre viitorul său și le dă speranțe fanilor că va continua la Dinamo.

Ajuns gratis la Dinamo în ianuarie 2024, după despărțirea de Ascoli (Liga 3 din Italia), Eddy Gnahore este om de bază în angrenajul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani), însă ar putea să-i părăsească pe „câini” la finele acestui sezon.

Actuala înțelegere a mijlocașului francez cu formația din „Ștefan cel Mare” expiră pe 30 iunie.

Eddy Gnahore, despre viitorul său: „Trebuie să ne punem de acord cu totul”

Gnahore a declarat că nu a luat încă o decizie și că este deschis la discuții cu clubul.

În același timp, a exclus posibilitatea de a evolua pentru o altă echipă din România, urmând să plece în străinătate dacă nu ajunge la un nou acord cu Dinamo.

„Mereu am spus că mă simt foarte bine aici. Din prima zi în care am ajuns aici toţi m-au făcut să mă simt binevenit. Iubesc oraşul, iubesc echipa, fanii, iar pentru mine să continui aici este mai mult decât o opţiune.

Dar, în acelaşi timp, trebuie să ne punem de acord cu totul, trebuie să ne aşezăm la masă şi să înţelegem ce vrea fiecare parte , iar dacă ajungem la un acord nu am nicio problemă să rămân aici. Dacă nu ne înţelegem, atunci nu e nicio problemă să mergem mai departe şi să explorăm alte opţiuni.

Am auzit şi eu de zvonuri, dar nu am dat atenţie. Nu este ceva ce am luat în considerare.

Mereu am spus că Dinamo este primul club la care am venit şi care m-a primit bine, aşa că sunt o persoană loială.

Să plec la un alt club din România nu este ceva care mă interesează dacă plec de la Dinamo. Prefer o altă ţară, un alt club pentru a descoperi noi culturi. Nu mă interesează să merg la alt club din România”, a declarat Gnahore, citat de orangesport.ro.

95 de meciuri a strâns Gnahore în tricoul lui Dinamo: a marcat 6 goluri și a reușit 5 pase decisive

Fotbalistul francez este cotat la 750.000 de euro, potrivit transfermarkt.ro

În situația lui Gnahore se află și Kennedy Boateng. La începutul acestei luni, Andrei Nicolescu a anunțat că ofertele pe care aceștia le vor avea pot fi decisive, dar un aspect important în favoarea „câinilor” ar putea fi calificarea într-o cupă europeană.

După remiza Rapidului, 2-2 cu FC Argeș, Dinamo are asigurat locul de baraj pentru Conference League, însă rămâne și în cursa pentru o calificare directă, care depinde atât de meciurile rămase, cât și de rezultatele obținute de CFR Cluj.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31 *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport