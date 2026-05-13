„Transformăm stadionul într-o fortăreață” Unde se joacă Dinamo - CFR Cluj, ultimul meci acasă al roș-albilor

Dinamo București a pus în vânzare biletele pentru meciul cu CFR Cluj, ultima partidă de pe teren propriu din acest sezon.

Dinamo - CFR Cluj se joacă sâmbătă, 16 mai, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În postarea de prezentare a meciului „câinii” roșii au transmis și un mesaj războinic.

Mesajul vine la doar câteva zile după ce ultrașii dinamoviști nu s-au prezentat pe stadion la partida cu FC Argeș, în semn de protest față de noua siglă anunțată de conducerea clubului.

Dinamo - CFR Cluj, pe „Arcul de Triumf”: „Transformăm stadionul într-o fortăreață”

Înainte de partida cu CFR Cluj, un duel foarte important, deoarece, în cazul unei victorii, „câinii” pot spera la locul al treilea dacă îi vor avantaja rezultatele din ultima etapă, pe pagina oficială de Facebook a clubului a apărut un mesaj războinic, prin care suporterii sunt chemați pe stadion.

Partida se va juca pe „Arcul de Triumf”, în Capitală, deoarece Arena Națională este închisă în această perioadă, ca urmare a concertelor organizate pe cel mai mare stadion al țării.

„Am ajuns la ultimul meci acasă din acest playoff. Sâmbătă, umplem tribunele și transformăm Stadionul «Arcul de Triumf» într-o fortăreață”, a transmis clubul Dinamo.

Prețurile biletelor la Dinamo - CFR Cluj:

VIP Experience – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 - 150 lei

Tribuna 0 Cat. 2 - 100 lei

Tribuna 2 - 60 lei

Peluza PCH - 30 lei

FOTO Dinamo, antrenament la Săftica în săptămâna meciului cu CFR

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport