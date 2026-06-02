Hagi, mulțumit de tricolori  Declarațiile selecționerului Georgia - România 1-1: „Băieții au făcut lucruri bune”

GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit după primul meci de la revenirea la echipa națională.

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Hagi a vorbit despre lucrurile bune făcute de jucătorii săi și a spus ce va urma pentru națională în următoarele zile, până la meciul amical cu Țara Galilor.

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GEORGIA - ROMÂNIA. Gheorghe Hagi: „Ne așteptam să fie greu”

La finalul partidei, selecționerul nu a vorbit despre lucrurile negative, alegând să scoată în evidență lucrurile pozitive reușite de tricolori în această seară.

„E primul meci, ne așteptam să fie greu. Puteam să facem mai mult, dar în câteva zile cât am fost împreună... Cred că ușor-ușor ei mă vor înțelege, iar eu, la rândul meu, îi voi înțelege pe ei și o să fie bine.

Am făcut lucruri bune, am făcut și greșeli, dar asta e. Ei au venit la echipa națională și trebuie să se comporte ca atare, să aibă atitudine.

(n.r. - Florinel Coman v-a mulțumit pentru convocare?) Nu trebuie să-mi mulțumească. Ei ce fac în viață fac pentru ei, noi doar îi sprijinim și încercăm să-i aducem pe drumul bun. Sperăm să-i facem să joace în sezonul viitor.

Cu Țara Galilor va fi foarte greu. E o echipă foarte agresivă, o să trebuiască să lucrăm în aceste trei zile și să încercăm să face o formație bună, competitivă, cu care să încercăm să câștigăm meciul.

Le-am transmis băieților felicitări, au făcut lucruri bune și am vorbit despre asta în vestiar, mai puțin despre cele rele”, a declarat Gheorghe Hagi, la Antena 1.

Hagi: „Vor fi schimbări la următorul meci”

„Obiectivul nostru numărul 1 era să ne cunoaștem, eu pe ei și ei pe mine. Avem câteva zile de când lucrăm, am încercat să facem un plan prin care să-i facem să înțeleagă anumite situații.

În prima repriză am interpretat bine, în a doua am scăzut puțin, dar, per total, sunt mulțumit.

(n.r. - despre gafa lui Aioani) Portarii mai pot greși. Sper să învețe din asta pentru că e clar că e un portar valoros.

Vor fi schimbări la următorul meci. Vor intra cei care au rămas în România, cei care au jucat mai puțin azi, iar împreuna vom încerca să facem o formulă competitivă și să câștigăm”, a mai spus Gheorghe Hagi, la conferința de presă.

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