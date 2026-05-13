ANAD, răspuns favorabil pentru Burleanu Ilie Drăgan cere intervenția ANS în disputa alegerilor de la FRF: „Să trimită Corpul de Control”

Agenția Națională Anti-Doping a respins sesizarea privind o presupusă incompatibilitate a avocatului Paul Ciucur, implicat în procesul de verificare a candidaturilor de la FRF, dar și reprezentant juridic al federației în dosarul aflat pe rolul TAS.

Decizia este contestată de Ilie Drăgan, care a cerut intervenția Agenției Naționale pentru Sport în anchetă și în verificarea modului de soluționare a cazului.

Ilie Drăgan (41 de ani) încearcă prin toate mijloacele să anuleze alegerea lui Răzvan Burleanu pentru al patrulea mandat consecutiv în funcția de președinte al FRF.

Ilie Drăgan, aviz negativ de la ANAD

În paralel cu procesul deschis la TAS, Ilie Drăgan a sesizat Agenția Națională Anti-Doping (ANAD), reclamând o posibilă incompatibilitate a avocatului Paul Ciucur, cel care condus Comisia care a validat candidatura lui Răzvan Burleanu, deși conform statutului FRF nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF mai mult de trei mandate.

Ilie Drăgan susține că Paul Ciucur ar fi incompatibil pentru că este și membru în cadrul comisiei de audiere a ANAD.

„Calitatea de membru în comisiile ANAD este incompatibilă cu calitatea de membru în comisiile federațiilor naționale sau ale ligilor profesioniste. Este o incompatibilitate prevăzută expres de lege”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

ANAD: „Avocatul Paul Ciucur nu este incompatibil”

În răspunsul transmis astăzi către Ilie Drăgan, ANAD a precizat că nu se confirmă situația de incompatibilitate reclamată în sesizare, în forma în care aceasta a fost formulată.

Instituția a avut în vedere punctul de vedere transmis de FRF, potrivit căruia între federație și avocatul Paul Ciucur există un contract de asistență juridică în baza căruia acesta prestează servicii de consultanță, asistență și reprezentare, în mod independent și profesional.

Pe acest temei, ANAD a concluzionat că nu se poate reține incompatibilitatea invocată de reclamant, respingând astfel sesizarea.

„Între federație și Paul Ciucur există un contract de asistență juridică”

Decizia ANAD nu este însă acceptată de tabăra lui Ilie Drăgan. Mandatarul acestuia și consilierul juridic al Clubului 3 Kids Sport, Marius Plăcintă, susține că răspunsul instituției nu a analizat în integralitate documentele depuse la dosar.

„Conform răspunsului celor de la ANAD, Paul Ciucur nu ar fi incompatibili având în vedere că, la data de 23.04.2026 FRF, prin punctul de vedere solicitat de ANAD, a precizat că între federație și Paul Ciucur există un contract de asistență juridică prin care domnul Paul Ciucur asigură servicii de consultanță, asistență și reprezentare, în mod independent și profesional”, a declarat reprezentantul juridic al lui Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Reacția lui Ilie Drăgan: „Au ignorat probele depuse”

Acesta acuză că analiza ANAD ar fi deviat de la obiectul sesizării și că au fost ignorate probe publice.

„Practic, cei de la ANAD nu au luat în considerare probatoriul depus de noi în susținerea sesizării.

Am arătat că Paul Ciucur este membru în comisiile FRF încă din 2015, deținând chiar funcția de membru în comisia de antidoping din cadrul FRF cumulat cu alte calități de membru și functii de conducere ale altor comisii, astfel cum se întâmplă chiar și in prezent.

Prin această abordare, instituția a denaturat cele sesizate de noi și a încercat să schimbe practic temeiul sesizării, ignorând probele depuse, probe care sunt publice și se regăsesc pe siteul FRF”, susține Consilierul Juridic al Clubului 3 Kids Sport, condus de Ilie Drăgan.

Ilie Drăgan solicită ANAD reluarea anchetei

În urma răspunsului primit, Ilie Drăgan a transmis o solicitare de revenire asupra anchetei derulate de ANAD, susținând că situația semnalată nu a fost analizată corect din perspectiva prevederilor legale invocate.

„Am depus o solicitare de revenire asupra anchetei desfășurate de către ANAD având în vedere că inclusiv ANAD încearcă să acopere această incompatibilitate expresă prevăzută de lege.

Dacă ANAD ar constata incompatibilitatea domnului Paul Ciucur, întreg procesul electoral ar fi lovit de nulitate absolută și ar trebui refăcute alegeri”, a mai susținut reprezentantul juridic al lui Ilie Drăgan.

Sesizare la ANS: „Să trimită Corpul de Control”

În paralel, Ilie Drăgan a sesizat și Agenția Națională pentru Sport (ANS), solicitând declanșarea unui control pentru verificarea modului în care a fost instrumentată sesizarea depusă la ANAD.

„Ne-am adresat totodată și ANS-ului în vederea efectuării unui control asupra aspectelor sesizate către ANAD, asupra răspunsului primit de la aceasta precum și a modului în care a fost anchetată și soluționată sesizare noastră, solicitând ANS-ului să trimită Corpul de Control al acesteia pentru analizarea și verificarea celor sesizate, sesizare ce a fost înregistrata astăzi, 13.05.2025 sub nr. 5654 de către ANS”.

Surse GOLAZO.ro: „ANAD s-a consultat cu WADA”

Din informațiile GOLAZO.ro, surse apropiate cazului susțin că interpretarea ANAD este în linie cu poziția WADA, consultată pentru clarificarea cadrului de integritate.

Potrivit acestor surse, nu există incompatibilitate automată, ci doar obligația de recuzare în situații punctuale de conflict, iar în cazul lui Paul Ciucur nu ar fi fost identificate astfel de situații sub actualul cadru legal.

Contextul conflictului electoral de la FRF

Disputa face parte din seria de contestații formulate de Ilie Drăgan înainte și după alegerile din 18 martie 2026 pentru conducerea Federația Română de Fotbal, în care a contestat legalitatea procesului de validare a candidaturilor.

Alegerile pentru un nou mandat al lui Răzvan Burleanu s-au desfășurat conform calendarului stabilit: Burleanu a fost reales președinte cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost votat de doar cinci membri afiliați.

