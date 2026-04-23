Ioan Varga. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Situație critică la CFR Cluj Ardelenii riscă să intre în insolvență dacă nu achită datorie către ANAF în 24 de ore! Reacția lui Varga

alt-text Publicat: 23.04.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 23.04.2026, ora 20:11
  • CFR Cluj duce o luptă contracronometru în următoarele ore. Clubul riscă să intre din nou în insolvență dacă nu achită datoriile către ANAF.

CFR Cluj păstrează o formă bună în campionat, având în continuare șanse la titlu, cu 5 etape înainte de final, însă clubul pare să aibă în continuare dificultăți mari pe plan financiar.

CFR Cluj riscă să intre în insolvență dacă nu achită 600.000 de euro către ANAF

Ardelenii sunt obligaţi să vireze, în termen de 24 de ore, 600.000 de euro către ANAF, conform planului de eşalonare stabilit.

Ce se întâmplă în caz contrar? Înțelegerea cu ANAF va pica, iar CFR Cluj va fi obligată să plătească integral datoria de 3,8 milioane de euro, informează fanatik.ro.

Ulterior, ANAF va putea pune popriri pe conturile clubului, decizie care ar însemna intrarea în insolvenţă pentru clubul patronat de Ioan Varga.

Problemele s-ar ține astfel în lanț la CFR Cluj, întrucât o intrare în insolvență ar fi urmată de interzicerea participării în cupele europene, conform regulilor UEFA.

În ciuda situației la limită, patronul ardelenilor asigură că totul va fi în regulă: „Mâine (n.r. - vineri) dimineaţa vom achita rata integrală şi nu va fi nicio problemă, nicio emoţie”, a declarat Varga.

CFR Cluj a mai fost în insolvență între 2015 și 2017.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

