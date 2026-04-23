Chiricheș a spus NU Mihai Stoica a spus ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB: „I-am propus, s-a gândit, apoi...”

Mihai Stoica a vorbit despre problemele medicale ale lui Vlad Chiricheș (36 de ani) și despre ce crede că va face fundașul, după ce-și va încheia contractul cu FCSB, în această vară.

Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce ofertă i-a făcut campioana lui Chiricheș și de ce a refuzat-o apărătorul.

Nu mai e loc de întoarcere. Vlad Chiricheș se va despărți de FCSB la finalul acestui sezon.

Contractul fundașului expiră în iunie 2026, iar Gigi Becali a spus clar că nu i-l va mai prelungi.

Chiricheș a spus NU! Ce va face fundașul, la finalul contractului cu FCSB

Chiricheș a suferit o accidentare serioasă la nivelul cvadricepsului și are șanse minime să mai revină pe teren în actuala stagiune.

Mihai Stoica a vorbit despre situația veteranului de la FCSB:

„Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru.

Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze.

Probabil că din vară va începe să facă și cursurile. Vrea să fie antrenor. El a fost unul dintre pilonii importanți și la echipa asta.

Deci el, practic, a fost important în două perioade foarte bune ale noastre și în perioada 2012-2013. Primul campionat s-a câștigat jucând un play-off aproape perfect cu cine? Cu el, fundaș central.

Și un catalizator în vestiar, un băiat de mare calitate și când nu juca, în vestiar tot vocea lui se auzea și era foarte important!”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

