DINAMO - U CRAIOVA. Andrei Mărginean revenise în formula de start a roș-albilor, dar a fost obligat să iasă de pe teren joi seară după numai zece minute. Raul Opruț a fost scos și el din joc în minutul 34.

Andrei Mărginean a început sezonul ca punct fix în centrul liniei mediane. Zeljko Kopic miza pe el, antrenorul avea încredere în tânărul de 24 de ani.

Mărginean, după ruptură și apendicită, altă accidentare la Dinamo

O ruptură musculară l-a scos din joc de la sfârșitul lui iulie până spre finele lui septembrie. Două luni out!

A revenit și pe teren, și printre titulari. La începutul lui martie, alt ghinion pentru Mărginean.

A fost operat de urgență de apendicită, ieșind din echipă în ultimele două partide ale sezonului regulat și în prima a play-off-lui.

Joi seară, în semifinala contra Craiovei, Mărginean s-a accidentat iar. După 10 minute, Kopic a fost obligat să-l înlocuiască. Șchiopăta, acuza dureri la gamba dreaptă, deja bandajată. A fost schimbat cu Armstrong.

Kopic a mai pierdut un jucător în prima repriză: Opruț

Și nu a fost unica problemă la Dinamo în prima repriză. În minutul 34, a ieșit și Raul Opruț, la fel, ținut de brațe de fizioterapeuți.

Fundașul stânga avea dureri încă din start, după un duel aprins cu Mora. Nu a mai rezistat. A intrat Țicu în locul lui.

