Protestele continuă la Dinamo Peluzele Sud și Nord s-au unit și dau un ultimatum legat de noua siglă: „Cerem anularea deciziei în maximum 24h”

Suporterii dinamoviști continuă protestele online la adresa noii sigle a clubului, care va intra în uz de la 1 iulie 2026.

Un nou mesaj a venit azi din partea galeriilor roș-albe din peluzele Sud și Nord.

„Peluza Cătălin Hîldan nu este de acord cu această "emblemă". Semnatari: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi, Furia”, a scris PCH pe pagina de Facebook, alături de o imagine cu noua siglă, tăiată.

Aceasta a fost postată și de Sud Dinamo, alături de câteva declarații critice ale lui Cornel Dinu despre rebranding și mesajul fanilor: „Opriți mizeria!”.

După câteva ore, aproape de miezul nopții, cele două peluze au șters postările și le-au înlocuit cu un ultimatum, semnat de ambele, amenințând că vor lua măsuri:

„Ultimatum! Identitatea lui Dinamo nu se negociază, ci se respectă. Ea nu se supune tendințelor și nici nu se adaptează pieței.

Cerem anularea, în maximum 24 de ore, a deciziei care compromite spiritul dinamovist. În caz contrar, vom acționa în consecință”.

„D”-ul și câinii sunt în proprietatea ASFC Dinamo

Fanii vor ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi câini pe stemă.

Niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat ieri, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

Evoluția siglelor lui Dinamo

Andrei Nicolescu: „Fiecare și-a exprimat opinia”

Prezent ieri în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport, Nicolescu le-a răspuns suporterilor și a oferit detalii despre procesul de rebranding.

„Nevoia se simțea cu mult înainte de a ajunge eu la Dinamo. Inclusiv suporterii au simțit nevoia, au încercat să facă lucrul ăsta, dar se pare că au uitat.

Procesul a durat un an și 4-5 luni, nu e ceva de pe azi pe mâine. La acest proces au participat jurnaliști, legende, fanii lui Dinamo, cei din Peluză, acționari, oameni din club.

Toți au participat la crearea și la identitatea acestei sigle. Fiecare și-a exprimat opinia despre cum vede Dinamo, ce înseamnă Dinamo, care sunt amintirile, multe chestiuni care țin de un proces corect de rebranding.

Am făcut un clip care spune povestea acestei identități, care spune povestea trecutului, prezentului și viitorului lui Dinamo. Nu e doar un simbol, e dârzenia cu care Dinamo a trecut peste momentele grele.

Ne așteptam, știam din toate sursele că toate rebrandingurile au fost lovite de un val de reacții negative la început.

Știam că, fiind clubul mai mare, reacțiile vor fi și mai mari, dar, ulterior, lumea se va așeza. Va începe să vadă noua identitate în context, nu ca o poză pe un perete alb.

Cred că văzându-l în mișcare, pe un fular, pe tricou, pe stadion, percepția e altfel”, a spus Andrei Nicolescu.

„Sigla veche nu era 100% a noastră”

Președintele executiv al „câinilor” a explicat și de ce Dinamo a trebuit să facă această schimbare majoră, susținând că UEFA impune participantelor în cupele europene să aibă control total asupra emblemei, lucru care nu se întâmpla cu logo-ul actual.

„Trebuie să lăsăm lucrurile să se decanteze. Am pregătit din toate punctele de vedere creșterea lui Dinamo. Și o participare în cupele europene impunea un astfel de demers.

În ultimii ani s-au schimbat regulile și toate echipele care participă în Europa trebuie să dețină propria identitate vizuală. Cea veche nu era 100% a noastră. E un proces natural, nu e pe repede înainte, forțat.

Procesul anterior, în care fiecare își dădea cu părerea, a fost un fiasco total.

Acum a fost inclus un profesionist care să se ocupe de acest lucru și să-și facă un chestionar din care să extragă cele mai importante elemente pe care acești stakeholderi ai lui Dinamo le percep.

Ăsta a fost procesul, așa se face, nu cu mai multe sigle de ales. Atunci totul o ia razna, sunt mult prea multe opinii”, a declarat Nicolescu luni, la Prima Sport.

