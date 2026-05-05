Anunțul lui Pancu Ce a spus despre o posibilă venire la Rapid: „Nu există să am șef pe fotbal!”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a declarat că nu a purtat nicio discuție sau negociere cu Rapid, pentru a prelua echipa din vară.

Și Victor Angelescu (41 de ani) a spus azi, într-o reacție exclusivă pentru GOLAZO.ro, că Rapid nu are un acord cu antrenorul CFR-ului, după ce în spațiul public au apărut informații în acest sens.

Daniel Pancu: „ N-am negociat nimic cu Rapid”

Pancu a infirmat orice negociere cu Rapid, însă a dezvăluit că schimbările la nivelul staff-ului administrativ îi dau de gândit serios să părăsească echipa în vară, când îi expiră actuala înțelegere.

„N-am negociat nimic, vă spun sigur. Altceva? N-a existat nicio discuție oficială cu Rapid. Așa, discutăm de ani de zile, suntem prieteni, s-a mai pus problema.

Rămâne valabil ce i-am spus domnului Varga acum o lună, doar că datele problemei s-au schimbat la club.

Știți foarte bine că sunt niște zvonuri, au mai plecat niște oameni, deci nu mai sunt aceleași condiții.

Am plecat la un drum cu niște oameni care nu mai sunt la club (n.r. Marius Bilașco și Bogdan Mara).

Eu toată viața mea mi-am dat cuvântul, dar au venit alți oameni pe care nu-i cunosc. Se schimbă clubul și e normal ca și antrenorul să se gândească la alte colaborări.

Eu sunt relativ sub contract cu CFR. Dacă voiam să plec, puteam oricând. Am clauză de reziliere. Nu e mare, poate fi plătită oricând. E valabilă pentru orice echipă, nu doar Rapid.

Acum, sunt implicat alături de echipa mea în atingerea unui obiectiv în care nimeni nu credea, dovadă și contractul care a fost făcut”, a declarat Daniel Pancu la emisiunea „DigiSport Special”.

Daniel Pancu: „Nu există să am șef pe fotbal”

Întrebat dacă o eventuală rămânere a lui Iuliu Mureșan ar putea însemna și continuarea sa pe banca celor de la CFR Cluj, Pancu a răspuns:

„Cu domnul Mureșan am legat o relație extraordinară, foarte bună, dar, legat de schimbările astea, e un lucru pe care nu l-am mai spus până acum:

Nu există să am șef pe fotbal! Oricare ar fi el, cu tot respectul”.

Chestionat dacă face aluzie la revenirea lui Marian Copilu, cel care s-a mai implicat la echipă în trecut, tehnicianul a răspuns afirmativ.

„Exact! Mie îmi spui care e obiectivul tău, îl scriem într-un contract și vorbim la final.

Copilu e șeful meu pe hârtie, dar să nu vină să discutăm de fotbal, de sisteme, abordări ale meciului”, a concluzionat Pancu.

Daniel Pancu a bifat 25 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a obținut 17 victorii, 4 remize și a suferit 4 înfrângeri.

Cel mai recent succes a venit pe terenul Rapidului, scor 2-1, în etapa #7 din play-off. CFR Cluj ocupă locul 3, cu 40 de puncte, la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 1-2

