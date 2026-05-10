„La pauză voiam să fac 11 schimbări” Bogdan Andone își critică dur jucătorii după înfrângerea cu Dinamo: „Suntem ca soldații de pe front”

DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a vorbit la finalul partidei despre cele întâmplate pe „Arcul de Triumf”.

FC Argeș a pierdut în prelungiri partida din București, după ce Kennedy Boateng a punctat pentru 2-1 în prelungirile partidei.

DINAMO - FC ARGEȘ. Bogdan Andone: „Suntem ca un soldat rănit pe front”

La finalul partidei, tehnicianul lui FC Argeș a declarat:

„Sunt mulțumit, bucuros de atitudinea echipei în repriza a doua. Am jucat de la egal la egal cu Dinamo, am avut situații de a face 2 la 1... am încercat să jucăm fotbal, să câștigăm jocul, dar am fost învinși de două faze fixe.

Din păcate suntem ca soldații pe final de front. Garutti a cerut schimbare, dar nu mai aveam atunci. Borța a cerut și el schimbare și a fost și ultima. Ăsta e fotbalul. Trebuie să trecem peste, să fim bărbați și meciul următor să batem Rapidul pentru locul 5. Va fi un meci decisiv.

Făceam șapte schimbări la pauză. N-am putut să fac cinci că știam problemele care erau. Am vrut să schimb ambii fundașii laterali la pauză, ambii mijlocași centrali.

În repriza a doua a fost total diferit. Am fost mult mai periculoși, mult mai incisivi, dar în repriza 1... la pauză dacă puteam, făceam 11 schimbări, îi scoteam pe toți”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

Echipa e foarte bine pregătită fizic, dar suntem totuși un lot restrâns. A apărut și problema cu pubalgia, am avut patru jucători pe care nu i-am putut folosi de-a lungul timpului. Băieții au tras, dar s-a văzut că avem intensitate, un joc care necesită un efort foarte mare. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Întrebat despre faptul că FC Argeș nu a obținut licența pentru participarea în cupele europene, Bogdan Andone a vorbit laudativ despre Dani Coman și au explicat care au fost, de fapt, motivele pentru acest insucces juridic.

„Nu sunt dezamăgit pentru că nu e vina lui Dani Coman. Datoriile sunt mai vechi, înainte de venirea lui. Din momentul în care a venit el s-au plătit toate datoriile.

Săptămâna trecută s-au plătit absolut toate datoriile, inclusiv salariile restante. Așa că, din contră, nu e vina lui sub nicio formă, el chiar merită apreciat pentru ceea ce a creat aici.

Din momentul în care a venit el, FC Argeș a devenit o echipă puternică a Superligii”, a mai spus Bogdan Andone.

