Galatasaray a câștigat campionatul în Turcia, ajungând la al 26-lea titlu din istorie.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Galatasaray ocupă primul loc, la patru puncte de rivala Fenerbahce, distanță care nu mai poate fi recuperată.

Mesajul lui Gheorghe Hagi, după ce Galatasaray a câștigat campionatul

După ce gruparea la care a scris istorie a cucerit din nou titlul în Turcia, „regele” Gheorghe Hagi a transmis un mesaj, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Felicitări Galatasaray pentru un nou titlu de campioană!

Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal”, a transmis Gheorghe Hagi, prin intermediul paginii sale de Facebook.

Ca jucător al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi a câștigat patru titluri de campion al Turciei.

Sărbătoare la Istanbul, după ce Galata a câștigat un nou titlu

Imediat după victoria cu Antalyaspor, jucătorii și fanii au început sărbătoarea. Bucuria a fost cu atât mai mare, deoarece este al patrulea titlu consecutiv.

🦁 #TrendyolSüperLig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray!



🏆 Üst üste 4. şampiyonluk

🏅 Lig tarihindeki 26. zafer



🟡🔴 Galatasaray'ın şampiyonluk klibi! #beINSPORTS pic.twitter.com/eo2z8KHr6B — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 9, 2026

După ce au petrecut pe gazon și în vestiar, fotbaliștii lui Okan Buruk s-au dus peste acesta la conferință, unde au dat startul adevăratei petreceri.

Klasikleşen şampiyonluk sonrası basın toplantısı baskını!



OLEY OLEY OLEY OLEY! ŞAMPİYON! CİMBOMBOM! 🏆#DOMİN4SYON pic.twitter.com/704tetsyp2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026

Suporterii Galatei au petrecut în oraș după meci, chiar în cartierele Kadikoy și Atașehir, zone ale Istanbulului în care este puternic susținută Fenerbahce, rivala tradițională a celor de la Galatasaray.

Mai mult, stadionul „Șukuru Sarakoglu”, casa celor de la Fener, este situat în Kadikoy.

İstanbul Kadıköy Ataşehir’de Galatasaray şampiyonluğunu kutluyoruz! 🦁🏆

Kadıköy bizim evimiz! 💛❤️ pic.twitter.com/nQR1GBG1d1 — 1905𝑅 𝐼̇ 𝑇 𝐼̇ 𝑀 𓃬 (@1905ritim) May 9, 2026

Totuși, sărbătoarea celor de la Galata a fost umbrită de un eveniment tragic. În Bursa, un individ a intrat de mai multe ori cu mașina în mulțimea de suporteri adunată în centrul orașului.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü, kutlama yapan yüzlerce Galatasaray taraftarının arasına daldı. pic.twitter.com/oyF1ga71VU — Sabah (@sabah) May 31, 2023

