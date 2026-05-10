- Galatasaray a câștigat campionatul în Turcia, ajungând la al 26-lea titlu din istorie.
Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Galatasaray ocupă primul loc, la patru puncte de rivala Fenerbahce, distanță care nu mai poate fi recuperată.
Mesajul lui Gheorghe Hagi, după ce Galatasaray a câștigat campionatul
După ce gruparea la care a scris istorie a cucerit din nou titlul în Turcia, „regele” Gheorghe Hagi a transmis un mesaj, prin intermediul rețelelor de socializare.
„Felicitări Galatasaray pentru un nou titlu de campioană!
Un club mare, cu suporteri fantastici și o pasiune uriașă pentru fotbal”, a transmis Gheorghe Hagi, prin intermediul paginii sale de Facebook.
Ca jucător al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi a câștigat patru titluri de campion al Turciei.
Sărbătoare la Istanbul, după ce Galata a câștigat un nou titlu
Imediat după victoria cu Antalyaspor, jucătorii și fanii au început sărbătoarea. Bucuria a fost cu atât mai mare, deoarece este al patrulea titlu consecutiv.
După ce au petrecut pe gazon și în vestiar, fotbaliștii lui Okan Buruk s-au dus peste acesta la conferință, unde au dat startul adevăratei petreceri.
Suporterii Galatei au petrecut în oraș după meci, chiar în cartierele Kadikoy și Atașehir, zone ale Istanbulului în care este puternic susținută Fenerbahce, rivala tradițională a celor de la Galatasaray.
Mai mult, stadionul „Șukuru Sarakoglu”, casa celor de la Fener, este situat în Kadikoy.
Totuși, sărbătoarea celor de la Galata a fost umbrită de un eveniment tragic. În Bursa, un individ a intrat de mai multe ori cu mașina în mulțimea de suporteri adunată în centrul orașului.