Dinamo - FC Argeș 2-1 „Câinii” dau lovitura în prelungiri și sunt foarte aproape de barajul european!

Dinamo a câștigat meciul cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta din play-off-ul Ligii 1.

Partida a început perfect pentru „alb-roșii”. George Pușcaș a reușit să înscrie primul său gol în Liga 1 și i-a dus pe „câini” în avantaj. Acesta a reluat perfect balonul cu capul, Căbuz fiind complet neputincios.

Dinamo, victorie cu FC Argeș

A urmat apoi o repriză liniștită în care Dinamo a scăzut ritmul, iar FC Argeș nu a reușit pună în pericol poarta „câinilor”.

În repriza secundă, piteștenii au intrat mai montați și au încercat să egaleze, ceea ce au și reușit în minutul 64.

Adel Bettaieb a restabilit egalitatea după o greșeală mare a lui Epassy. Atacantul piteștean a intrat în careu, a șutat la colțul scurt, dar portarul camerunez nu a reușit s-o respingă, balonul trecând printre picioarele sale.

Deși părea că meciul se îndreaptă spre o remiză, dinamoviștii au dat lovitura în primul minut al prelungirilor, când Kennedy Boateng a înscris după un șut deviat.

Astfel, odată cu această victorie, Dinamo este foarte aproape de locul care duce în barajul pentru Conference League, fiind la cinci puncte distanță de Rapid, cu două etape înainte de finalul campionatului.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Dinamo - FC Argeș 2-1

A marcat: Pușcaș (min. 3), Boateng (min. 90+1) / Bettaieb (min. 64)

Min. 90+1 - Goool, Dinamo! Câinii dau lovitura în prelungiri după golul lui Boateng. Acesta a șutat de la marginea careului după ce Pușcaș i-a pus mingea în față, iar balonul, deviat, a ajuns în poarta lui Căbuz.

Min. 88 - Adel Bettaieb, marcatorul golului piteștenilor, primește cartonaș galben pentru proteste.

Min. 84 - Bogdan Andone efectuează ultima schimbare. A ieșit Florin Borța, fiind înlocuit de Tofan.

Min. 81 - Au ieșit de la Dinamo Armstrong si Mihai, locurile lor fiind luate de Tarbă și Caragea.

Min. 80 - George Pușcaș, din nou aproape de dublă. Atacantul lui Dinamo a trimis balonul în bară.

Min. 76 - O nouă schimbare la FC Argeș. A ieșit Yanis Pîrvu, fiind înlocuit de Xian Emmers.

Min. 75 - FC Argeș a fost aproape de a intra în avantaj. Rădescu a trimis cu capul din doar câțiva metri, dar Epassy și-a răscumpărat greșeala de la gol și a respins balonul.

Min. 74 - Raul Opruț primește cartonaș galben și nu va putea juca la partida cu CFR Cluj, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe.

Min. 69 - Pușcaș, aproape de „dublă”. Atacantul lui Dinamo a trimis cu capul, puțin pe lângă poartă.

Min. 64 - Gooool, FC Argeș. Adel Bettaieb restabilește egalitatea după o greșeală mare a lui Epassy. Atacantul piteștean a intrat în careu, a șutat la colțul scurt, dar portarul camerunez nu a reușit să intervină, balonul trecând printre picioarele sale.

Min. 61 - Zeljko Kopic face și el două modificări. Au ieșit Cîrjan și Pop, fiind înlocuiți de Milanov și Musi.

Min. 60 - Avem parte de o repriză liniștită pe „Arc”. FC Argeș a încercat să construiască mai multe atacuri periculoase, dar defensiva dinamovistă s-a opus.

Min. 47 - Alexandru Pop ratează o ocazie mare. Acesta a primit mingea în fața porții, dar nu a lovit balonul așa cum și-ar fi dorit și a trimis pe lângă țintă.

Min. 46 - Bogdan Andone a efectuat trei modificări la pauză. Au ieșit de pe teren Oancea, Blagaic și Sierra, locurile lor fiind luate de Briceag, Rădescu și Bettaieb.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză pe „Arcul de Triumf”! Dinamo este în avantaj după primele 45 de minute.

Min. 45+1 - Blagaic a executat o lovitură de colț, dar Alexandru Pop a respins fără probleme.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim un minut.

Min. 39 - În ultimele minute am avut parte de un joc liniștit pe „Arcul de Triumf”. Dinamo a încercat să își creeze oportunități, dar defensiva piteșteană și-a făcut treaba bine și a împiedicat eventuale atacuri periculoase.

Min. 26 - Armstrong trimite puternic, din voleu, spre poarta lui Căbuz. Portarul lui FC Argeș a reușit cu greu să trimită mingea în corner.

Min. 20 - Boateng primește „galben” după un fault asupra lui Blagaic.

Min. 17 - Dorinel Oancea primește cartonaș galben, după ce l-a lovit cu cotul în gât pe Alexandru Pop.

Min. 8 - Bogdan Andone este sancționat cu cartonaș galben, după ce a protestat o decizie a arbitrului.

Min. 5 - Lovitură de colț pentru Dinamo. După o centrare a lui Armstrong, Boateng a reluat cu capul.

Min. 3 - Gooool, Dinamo! George Pușcaș marchează primul gol în tricoul „câinilor” cu capul, după o lovitură liberă din partea dreaptă.

Min. 1 - A început partida de pe „Arcul de Triumf”.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu

Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic FC Argeș: Căbuz - Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Matos

Căbuz - Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Matos Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, Manole, Marin

Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, Manole, Marin Antrenor: Bogdan Andone

Stadion: Arcul de Triumf - București

Arcul de Triumf - București Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş) / A1: Avram Valentin (Bucureşti), A2: Vodă Alexandru (Alba Iulia) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi), Arbitru AVAR: Marinescu Vasile (Bucureşti)

Atmosfera de pe „Arcul de Triumf” FOTO: Vlad Nedelea (GOLAZO.ro)

Ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis, joi, că nu vor intra pe stadion la meciul cu FC Argeș, în semn de protest față de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă.

Ei vor sta în afara arenei „Arcul de Triumf” și își vor încuraja echipa de acolo. Scoțianul Danny Armstrong a făcut apel la suporteri să se răzgândească:

„Ca jucători, avem nevoie de sprijinul lor. Au fost uimitori cu sprijinul acordat de-a lungul timpului.

Sper și le cer să revină asupra deciziei și să intre în stadion. Nu este corect ca cei care să fie pedepsiți să fim noi, jucătorii”.

Zeljko Kopic, bornă importantă în România

Antrenorul croat se află în fața meciului cu numărul 100 ca antrenor principal în SuperLigă, o bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alți patru tehnicieni străini, scrie lpf.ro.

Întrebat din nou despre arbitraj, Kopic a transmis înainte de meci că nu mai poate schimba nimic din ce s-a întâmplat.

„Am discutat deja despre asta și nu mai este nimic de spus. Nu mai este important. Am spus ce am avut de spus și ce pot repeta este că, din prima zi în care am ajuns aici și până când voi fi aici, trebuie să protejez interesele lui Dinamo.

Dacă în timpul meciului apare o situație și simt că trebuie să reacționez, voi reacționa. Nu contează ce se întâmplă.

Este o competiție sportivă și, pentru mine, dacă trăiesc în fiecare zi aici, alături de club, alături de toată familia mea dinamovistă, trebuie să lupt, indiferent în ce fel, pentru interesele noastre.

Ce pot să mai fac? Să mă omor? Nu știu ce pot să fac. Am spus ce aveam de spus, dar acum nu mai pot schimba nimic. Am opinia mea și mi-am spus-o foarte clar”, a declarat Kopic sâmbătă.

Bogdan Andone: „”

„Dinamo, chiar dacă a pierdut la Craiova în prelungirile jocului, a câștigat în ultimele două etape de pe teren propriu, 3-1 cu Rapid și 2-1 cu Universitatea Cluj.

Cred că traversează o perioadă bună în momentul de față, sau în ultimele săptămâni. Va trebui să ne ridicăm din nou la un nivel foarte bun, din toate punctele de vedere, și să reușim să rupem această serie de ghinioane, de neșanse, și să intrăm din nou pe calea meciurilor câștigate, pentru că avem o perioadă destul de lungă de când nu am mai reușit să câștigăm.

Echipa a fost destul de bine organizată. Trebuie să găsim soluții, să luăm decizii mai bune și pe plan ofensiv, să încercăm să marcăm goluri din situațiile pe care ni le creăm.

Bineînțeles, pe fază defensivă trebuie să gestionăm cu mai multă responsabilitate momentele jocului și să luăm deciziile bune, pentru că e păcat de acest sezon, de acest play-off, să nu reușim să câștigăm puncte și meciuri până la final”, a spus tehnicianul piteștenilor, conform argesport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport