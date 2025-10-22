- Raji Ayomide (19 ani), mijlocaș defensiv din Nigeria, a semnat, astăzi, cu Universitatea Cluj.
- Mijlocașul defensiv este al doilea fotbalist nigerian care a semnat cu „șepcile roșii” în acest sezon.
Raji Ayomide a fost remarcat de oficialii celor de la Universitatea Cluj în timpul unui trial din țara natală a fotbalistului.
Raji Ayomide a semnat cu Universitatea Cluj
Raji Ayomide a efectuat cantonamentul din Austria alături de Universitatea Cluj, însă, în acel moment, „studenții” nu i-au oferit un contract.
Mijlocașul defensiv a rămas sub supravegherea staff-ului de pe Cluj-Arena, iar „studenții” au anunțat, astăzi, că fotbalistul a semnat.
„Bun venit, Raji Ayomide!
Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria).
Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria”, a transmis Universitatea Cluj, pe contul oficial de Facebook.
Raji Ayomide a fost format la academia nigeriană de fotbal Jimmy Academy și a debutat în fotbalul profesionist la 18 ani.
În sezonul precedent, mijlocașul defensiv a evoluat pentru echipa a doua a clubului israelian Maccabi Petah Tikva.
Raji Ayomide nu este primul nigerian care a semnat în acest sezon cu U Cluj
Raji Ayomide nu este singurul nigerian care a fost selectat de către U Cluj în urma trialului din țara africană.
Atacantul Taiwo Quadri, în vârstă de 19 ani, s-a pregătit alături de „șepcile roșii” și a semnat contractul după ce i-a impresionat pe oficialii clubului în amicalul disputat împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, 4-1, când a marcat un hattrick.
„Vârful” așteaptă să primească viza de lungă ședere în România, pentru a putea fi utilizat în meciurile oficiale.
La fel ca Ayomide, Taiwo Quadri a jucat sezonul trecut în Israel, însă atacantul a fost legitimat la echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin.