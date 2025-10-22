U Cluj, anunț oficial A semnat contractul: „Bun venit” 
Raji Ayomide FOTO: Facebook - @uclujofficial
Superliga

U Cluj, anunț oficial A semnat contractul: „Bun venit”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 23:25
  • Raji Ayomide (19 ani), mijlocaș defensiv din Nigeria, a semnat, astăzi, cu Universitatea Cluj.
  • Mijlocașul defensiv este al doilea fotbalist nigerian care a semnat cu „șepcile roșii” în acest sezon.

Raji Ayomide a fost remarcat de oficialii celor de la Universitatea Cluj în timpul unui trial din țara natală a fotbalistului.

Raji Ayomide a semnat cu Universitatea Cluj

Raji Ayomide a efectuat cantonamentul din Austria alături de Universitatea Cluj, însă, în acel moment, „studenții” nu i-au oferit un contract.

Mijlocașul defensiv a rămas sub supravegherea staff-ului de pe Cluj-Arena, iar „studenții” au anunțat, astăzi, că fotbalistul a semnat.

„Bun venit, Raji Ayomide!

Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria).

Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria”, a transmis Universitatea Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Raji Ayomide a fost format la academia nigeriană de fotbal Jimmy Academy și a debutat în fotbalul profesionist la 18 ani.

În sezonul precedent, mijlocașul defensiv a evoluat pentru echipa a doua a clubului israelian Maccabi Petah Tikva.

Raji Ayomide nu este primul nigerian care a semnat în acest sezon cu U Cluj

Raji Ayomide nu este singurul nigerian care a fost selectat de către U Cluj în urma trialului din țara africană.

Atacantul Taiwo Quadri, în vârstă de 19 ani, s-a pregătit alături de „șepcile roșii” și a semnat contractul după ce i-a impresionat pe oficialii clubului în amicalul disputat împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, 4-1, când a marcat un hattrick.

„Vârful” așteaptă să primească viza de lungă ședere în România, pentru a putea fi utilizat în meciurile oficiale.

La fel ca Ayomide, Taiwo Quadri a jucat sezonul trecut în Israel, însă atacantul a fost legitimat la echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin.

Universitatea Cluj transfer superliga raji ayomide
