Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare"
Foto: Instagram
Jocurile Olimpice

Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare"

George Neagu
Publicat: 13.02.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 12:55
  • Doctorul Bertrand Sonnery-Cottet, specialist în problemele la genunchi, a vorbit despre accidentarea gravă suferită de Lindsey Vonn (41 de ani).
  • Schioarea americană a fost operată, miercuri, pentru a treia oară, după accidentul pe care l-a avut după startul cursei de coborâre de duminică, la Jocurile Olimpice.

Duminică, 8 februarie, Lindsey Vonn a participat la cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, dar a rezistat doar 13 secunde.

Schioarea a riscat, concurând deși suferise pe 30 ianuarie o ruptură totală a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Bertrand Sonnery-Cottet: „Ar putea chiar să-i lase sechele pe viață”

Chiar dacă Lindsey Vonn a anunțat, miercuri, că „operația s-a încheiat cu succes”, doctorul Bertrand Sonnery-Cottet, care este chirurg la centrul ortopedic Santy din Lyon, susține că accidentarea este mult mai serioasă decât pare.

„Din păcate, cred că de data asta accidentarea e una foarte gravă. Ultimele imagini postate ieri (n.r. - miercuri) pe contul său de Instagram ne arată că, deși operațiile au fost reușite, medicii nu au reușit să-i repare complet fractura.

Deocamdată este doar ceva temporar. Este important să înțelegem că accidentarea sa este extrem de gravă și îi va cauza probleme multe luni și ar putea chiar să-i lase sechele pe viață.

Pentru un sportiv de nivel înalt, aceasta este aproape cea mai gravă accidentare posibilă. Deoarece necesită monitorizare constantă, zi de zi, și este imposibil să se facă un pronostic atât de curând.

Pentru a înțelege pe deplin gravitatea situației, este important să înțelegem că acest tip de fractură se produce în principal în accidentele rutiere, în special în rândul motocicliștilor.

Și astăzi, nimeni nu poate spune cu siguranță că Lindsey nu va avea probleme pe termen lung”, a declarat doctorul Bertrand Sonnery-Cottet într-un interviu pentru RMC Sport, citat de eurosport.ro.

Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram
Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram

Bertrand Sonnery-Cottet: „Vor mai dura luni până când va putea merge din nou”

Doctorul francez a continuat să vorbească despre gravitatea accidentării suferite de Lindsey Vonn.

„În momentul în care medicii aplică un fixator extern, înseamnă că leziunea, în acest caz fractura, nu a putut fi complet vindecată.

Există două motive pentru asta. Fie a existat o umflătură semnificativă, fie osul este practic spulberat. Te afli în fața unui puzzle în care trebuie să pui piesele la loc. Și aici devine totul foarte complicat”.

Bertrand Sonnery-Cottet a estimat și când ar putea merge din nou schioarea americană, după intervențiile chirurgicale pe care le-a avut.

„Ea rămâne sub observație atentă. A doua zi a fost supusă unei a doua intervenții chirurgicale, în cadrul căreia i-au deschis mușchiul pentru a preveni o sângerare semnificativă și o potențială necroză și infecție.

A urmat, apoi, a treia operație. Odată ce va ieși din această fază critică, vor trebui plasate plăci peste fracturi pentru a vindeca corect osul.

Dar calendarul este destul de imprevizibil. Vor mai dura luni până când va putea merge din nou normal. Scopul ei acum este, în primul rând, să-și păstreze piciorul și să poată merge.

Cred că nu se pune problema de revenire în schiul de nivel înalt, aceasta nici măcar nu e o discuție. Nu am ajuns încă acolo, dar unele leziuni precum a ei pot duce la amputare”, a mai spus chirurgul.

Lindsey Vonn are 84 de victorii în Cupa Mondială, a cucerit 8 medalii la campionatele mondiale și are în palmares 3 medalii olimpice, dintre care una de aur, cucerită în 2010, la JO de Iarnă de la Vancouver.

145 de clasări pe podium
are Lindsey Vonn la Cupa Mondială. Înainte de revenirea din 2024, americanca avea 137 de clasări pe podium

