Ce amicale a stabilit Dinamo Adversarele „câinilor” în cantonamentul din Turcia: o adversară a FCSB din Europa League + un nume-surpriză

Dinamo va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.

Echipa pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani) va juca și două amicale: cu Young Boys, fosta adversară a celor de la FCSB, și formația sud-coreeană Gangwon FC.

Dinamo are un parcurs foarte bun în acest sezon. „Câinii” se află pe locul 2 în Liga 1, cu 38 de puncte acumulate după 20 de etape, la un singur punct în spatele liderului Rapid.

Dinamo, amicale cu Young Boys și Gangwon FC

Primul amical pe care îl va juca Dinamo în cantonamentul de iarnă, din Turcia, va fi împotriva elvețienilor de la Young Boys. Partida va avea loc pe 7 ianuarie, scrie gsp.ro.

Young Boys se află pe locul 5 în campionatul Elveției, la 8 puncte în spatele liderului Thun.

Formația pregătită de Gerardo Seoane evoluează și în Europa League, acolo unde se poziționează pe locul 21, având 9 puncte obținute după 6 meciuri disputate.

Young Boys a jucat și cu FCSB, marea rivală a lui Dinamo, în Europa League. Elvețienii s-au impus la București cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Joel Monteiro în minutele 11 și 36.

72 de milioane de euro este cota de piață a lui Young Boys, conform Transfermarkt

Echipa antrenată de Zeljko Kopic va fi cazată în zona turistică Lara, cunoscută și sub numele de „Las Vegas-ul Turciei”.

„Câinii”, duel cu o echipă din Liga Campionilor Asiei

Al doilea amical al lui Dinamo va fi împotriva formației sud-coreene Gangwon FC. Meciul va avea loc pe 11 ianuarie, cu o săptămână înaintea duelului cu U Cluj, din etapa 22 din Liga 1.

Gangwon FC evoluează și în Liga Campionilor Asiei, acolo unde se află pe locul 9 în grupa de Est. Sud-coreenii aau obținut 7 puncte după 6 meciuri jucate.

11,5 milioane de euro este cota de piață a celor de la Gangwon FC, conform Transfermarkt

În afară de Dinamo, alte 9 echipe din România vor mai pleca în Turcia pentru a efectua acolo cantonamentul de iarnă: FCSB, Rapid, U Craiova, U Cluj, Petrolul, FC Argeș, FC Botoșani, Hermannstadt și Csikszereda.

Înainte de a pleca în cantonament, Dinamo mai are de disputat o etapă în campionat.

„Câinii” o vor întâlni pe UTA Arad sâmbătă, de la ora 20:00, în cadrul etapei 21. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 20 39 2 Dinamo 20 38 3 FC Botoșani 20 38 4 Universitatea Craiova 20 37 5 FC Argeș 20 34 6 Oțelul Galați 20 30 7 U Cluj 20 30 8 UTA Arad 20 29 9 FCSB 20 28 10 Farul Constanța 20 27 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 20 19 13 Unirea Slobozia 20 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 20 12 16 Metaloglobus 20 11

