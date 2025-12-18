Ce amicale a stabilit Dinamo Adversarele „câinilor” în cantonamentul din Turcia: o adversară a FCSB din Europa League + un nume-surpriză
Ce amicale a stabilit Dinamo Adversarele „câinilor” în cantonamentul din Turcia: o adversară a FCSB din Europa League + un nume-surpriză

  • Dinamo va efectua cantonamentul de iarnă în Turcia, la începutul anului 2026.
  • Echipa pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani) va juca și două amicale: cu Young Boys, fosta adversară a celor de la FCSB, și formația sud-coreeană Gangwon FC.

Dinamo are un parcurs foarte bun în acest sezon. „Câinii” se află pe locul 2 în Liga 1, cu 38 de puncte acumulate după 20 de etape, la un singur punct în spatele liderului Rapid.

Dinamo, amicale cu Young Boys și Gangwon FC

Primul amical pe care îl va juca Dinamo în cantonamentul de iarnă, din Turcia, va fi împotriva elvețienilor de la Young Boys. Partida va avea loc pe 7 ianuarie, scrie gsp.ro.

Young Boys se află pe locul 5 în campionatul Elveției, la 8 puncte în spatele liderului Thun.

Formația pregătită de Gerardo Seoane evoluează și în Europa League, acolo unde se poziționează pe locul 21, având 9 puncte obținute după 6 meciuri disputate.

Young Boys a jucat și cu FCSB, marea rivală a lui Dinamo, în Europa League. Elvețienii s-au impus la București cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Joel Monteiro în minutele 11 și 36.

72 de milioane de euro
este cota de piață a lui Young Boys, conform Transfermarkt

Echipa antrenată de Zeljko Kopic va fi cazată în zona turistică Lara, cunoscută și sub numele de „Las Vegas-ul Turciei”.

„Câinii”, duel cu o echipă din Liga Campionilor Asiei

Al doilea amical al lui Dinamo va fi împotriva formației sud-coreene Gangwon FC. Meciul va avea loc pe 11 ianuarie, cu o săptămână înaintea duelului cu U Cluj, din etapa 22 din Liga 1.

Gangwon FC evoluează și în Liga Campionilor Asiei, acolo unde se află pe locul 9 în grupa de Est. Sud-coreenii aau obținut 7 puncte după 6 meciuri jucate.

11,5 milioane de euro
este cota de piață a celor de la Gangwon FC, conform Transfermarkt

În afară de Dinamo, alte 9 echipe din România vor mai pleca în Turcia pentru a efectua acolo cantonamentul de iarnă: FCSB, Rapid, U Craiova, U Cluj, Petrolul, FC Argeș, FC Botoșani, Hermannstadt și Csikszereda.

Înainte de a pleca în cantonament, Dinamo mai are de disputat o etapă în campionat.

„Câinii” o vor întâlni pe UTA Arad sâmbătă, de la ora 20:00, în cadrul etapei 21. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Supergolul reușit de Cristi Mihai în Dinamo - Metaloglobus 4-0

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2039
2Dinamo2038
3FC Botoșani2038
4Universitatea Craiova2037
5FC Argeș2034
6Oțelul Galați2030
7U Cluj2030
8UTA Arad2029
9FCSB2028
10Farul Constanța2027
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești2019
13Unirea Slobozia2018
14Csikszereda2016
15Hermannstadt2012
16Metaloglobus2011

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia dinamo liga 1 cantonament AMICALE young boys gangwon fc
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

