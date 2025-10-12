Dinamo a pierdut meciul amical disputat în Macedonia de Nord, scor 0-2 , în fața formației Pelister Bitola .

a pierdut meciul amical disputat în Macedonia de Nord, scor , în fața formației . Partida amicală a fost organizat cu ocazia aniversării de 80 de ani a clubului gazdă.

Pelister a făcut diferența în ultimele 15 minute ale partidei: în minutul 75, Grozdanovski a deschis scorul, iar în minutul 88, Ristevski a stabilit rezultatul final din penalty.

Fără fotbaliștii convocați la echipele naționale, Zeljko Kopic a început partida cu Perica, Alex Pop, Milanov și Armstrong printre titulari, iar în repriza a doua a oferit minute mai multor tineri din academia clubului și jucători din echipa secundă.

Echipa trimisă în teren de Zeljko Kopic în meciul cu Pelister Bitola:

Roșca – Tabuncic, Toader, Udosen, Bordușanu – Milanov (c), N’Giuwu, Soro – Armstrong, Stipe, Pop.

Rezerve: Din-Licaciu, Năstase, Oprea, Savu, Lazăr, Tarbu, Caragea, Enache, Bărbulescu.

Una dintre cele mai mare ocazii ale „câinilor” a venit în minutul 51, când Perica a trimis peste poartă, din careu.

FOTO: Ratarea lui Perica din meciul cu Pelister Bitola

La organizarea amicalului a contribuit Mirko Ivanovski (35 de ani), fost atacant al lui Dinamo, aflat acum la Pelister.

Ce urmează pentru Dinamo în Superliga

Elevii lui Kopic se află pe locul 12 în Liga 1, cu 23 de puncte acumulate, în urma celor 12 meciuri jucate.

„Câinii” vor avea parte de trei meciuri complicate în Superliga:

19 octombrie: Dinamo - Rapid

Dinamo - Rapid 25 octombrie: Argeș - Dinamo

Argeș - Dinamo 1 noiembrie: Dinamo - CFR Cluj

