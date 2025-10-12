Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al celor de la Dinamo, a fost convocat de urgență la echipa națională a Israelului.

Aflat deja în lotul naționalei U21, acesta va trebui să înlocuiască acum un om de bază înaintea partidei cu Italia.

Rămasă fără nicio șansă la prima poziție care duce direct la Cupa Mondială, Israel luptă acum pentru un loc la baraj, iar la următoarea partidă poate contribui și un jucător de la Dinamo.

Nikita Stoinov, chemat de urgență la națională

Titular incontestabil în formația lui Zeljko Kopic, Nikita Stoinov a fost convocat la naționala mare a Israelului, înaintea de meciului decisiv cu Italia, pentru locul doi în grupa de calificare pentru CM 2026.

Decizia selecționerului a venit după accidentarea lui Idan Nachmias în meciul pierdut drastic, 0-5 contra Norvegiei, informează sports.walla.co.il.

Acesta era deja plecat din România pentru acțiunea naționalei U21 a Israelului, unde a fost integralist în meciul cu Slovenia U21, scor 1-1, în preliminariile pentru Euro U21 2027.

Israel înfruntă Italia marți, în deplasare, iar în prezent se află pe locul 3 în grupă, la 3 puncte în spatele formației lui Gattuso, însă cu un meci în plus disputat.

450.000 de euro a plătit Dinamo în această vară pentru transferul lui Stoinov, de la Maccabi Netanya

