Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei

Curtea de Apel București a recomandat clubului Dinamo și celorlalte părți implicate să încerce soluționarea amiabilă a procesului cu Mirela Nunweiller, aflat în dispută privind utilizarea numelui și imaginii lui Lică Nunweiller.

Mirela Nunweiller afirmă că va respecta recomandarea instanței, dar susține că nu va accepta nicio înțelegere care să afecteze adevărul privind identitatea și drepturile de imagine ale tatălui său.

În plin scandal legat de schimbarea siglei clubului, Dinamo a primit din partea Curții de Apel București recomandarea de a încerca soluționarea amiabilă a litigiului cu Mirela Nunweiller privind utilizarea numelui și imaginii lui Lică Nunweiller.

Ce a decis Curtea de Apel București în procesul Nunweiller - Dinamo

Mirela Nunweiller acuză că Dinamo, Bitolia și alte entități folosesc comercial, fără acordul familiei, imaginea, numele și porecla fostului mare dinamovist, „Câinele roșu”/„Câinii roșii”.

Curtea de Apel București a decis miercuri, 6 mai, amânarea procesului și a transmis părților că pot încerca soluționarea amiabilă a litigiului până la următorul termen stabilit pentru 3 iunie.

Potrivit minutei instanței, completul a hotărât: „Amână judecarea cauzei și acordă termen la data de 03.06.2026, ora 13, pentru când se citează părțile cu mențiunea că au posibilitatea de a face demersuri în vederea soluționării amiabile a cauzei”.

Instanța i-a pus în vedere apelantei, Mirela Nunweiller, „să precizeze cadrul procesual și să menționeze persoanele cu care înțelege să se judece”.

Potrivit încheierii de la Tribunalul București, Mirela Nunweiller „solicită obligarea pârâţilor la plata de despăgubiri morale şi daune-interese corespunzătoare profitului realizat” din folosirea comercială a numelui și imaginii tatălui său.

Mirela Nunweiller: „Nu accept nicio negociere care să mai calce în picioare adevărul“

Mirela Nunweiller a declarat pentru GOLAZO.ro, după recomandarea instanței, că nu va accepta nicio înțelegere care, în opinia sa, ar afecta adevărul despre identitatea și imaginea tatălui său, Lică Nunweiller.

Fiica fostului mare dinamovist susține că orice mediere trebuie să conducă la intrarea în legalitate și la repararea prejudiciilor de imagine.

„Vreau să se respecte confidențialitatea proceselor aflate în curs. Orice presiune asupra pârâților trebuie să vină din partea legii, nu a speculațiilor din media.

Vă spun cu sinceritate, că nu accept nicio negociere care să mai calce în picioare adevărul despre identitatea tatălui meu de «Câine Roșu» originar și original”, a precizat fiica lui Lică Nunweiller.

„Eu nu am refuzat niciodată dialogul”

Mirela Nunweiller afirmă că nu a refuzat dialogul, însă consideră că medierea nu poate fi folosită pentru a evita răspunderea juridică.

„Referitor la propunerea instanței, precizez că respectarea legii nu este opțională, iar dorința pârâților de a merge la mediere trebuie să fie dublată de o recunoaștere reală a adevărului.

Eu nu am refuzat niciodată dialogul, însă medierea nu poate fi un paravan pentru a ascunde falsul intelectual sau uzurparea de identitate cercetate în prezent de autorități”, a mai precizat ea.

„Îi aștept până pe 3 iunie cu o soluție”

Fiica fostului mare dinamovist spune că așteaptă ca părțile chemate în judecată să vină cu o soluție concretă la termenul din 3 iunie.

„Dacă pârâții au acceptat medierea, îi aștept până pe 3 iunie cu o soluție care să repare folosire ilegală a imaginii tatălui meu și să onoreze titlul de «Promotor al renumelui» pe care chiar ei i l-au atribuit în publicațiile lor.

Până atunci, legea își urmează cursul firesc al justiției”, a adăugat aceasta.

Mirela Nunweiller insistă că va participa la orice discuție care vizează intrarea în legalitate și protejarea drepturilor de imagine ale familiei sale.

„Respect recomandarea instanței și voi fi prezentă la orice dialog care vizează intrarea în legalitate a clubului și recunoașterea drepturilor de imagine ale tatălui meu, «Câinele Roșu» originar și original.

Identitatea nu se negociază, iar medierea nu înseamnă renunțarea la adevărul istoric”, a spus aceasta.

„Sper ca pârâții să vină la mediere, așa cum s-au obligat în fața instanței de judecată”

În continuare, Mirela Nunweiller susține că numele și imaginea lui Lică Nunweiller reprezintă atribute protejate de lege.

„Numele de familie, identitatea de «Câine Roșu» și chipul tatălui meu, pe care chiar pârâții îl recunosc în publicațiile lor drept «Promotorul renumelui», sunt atribute ale personalității care trebuie protejate conform legii”, a explicat fiica lui Lică Nunweiller.

În privința așteptărilor sale, aceasta spune că miza principală nu este una financiară, ci morală și juridică.

„Sper ca pârâții să vină la mediere, așa cum s-au obligat în fața instanței de judecată, cu o propunere care să onoreze memoria tatălui meu și să repare prejudiciile de imagine cauzate până acum.

Până la finalizarea procedurilor, nu voi face alte comentarii pentru a nu influența cursul justiției”, a mai declarat aceasta.

„Pretențiile financiare vor fi stabilite de experți și de instanță. Onoarea tatălui meu nu are preț”

În final, Mirela Nunweiller subliniază că eventualele despăgubiri vor fi stabilite de instanță.

„Pretențiile financiare vor fi stabilite de experți și de instanță, deoarece onoarea tatălui meu nu are preț, însă uzurparea identității sale are un cost legal pe care pârâții îl cunosc foarte bine”, a conchis fiica lui Lică Nunweiller.

„Eu sunt stăpână pe identitatea mea, nu mă împiedic de o literă”

Mirela Nunweiller s-a referit și la faptul că pe portalul instanțelor de judecată numele său este consemnat „Nunweiler”, cu un singur „l”, susținând că acest detaliu nu schimbă realitatea legăturii sale de familie și nu poate fi folosit în proces pentru a-i pune la îndoială identitatea.

„Pârâții caută motiv să spună instanței că nici eu nu știu cum mă cheamă sau dacă sunt fiica lui Lică. Toate actele de stare civilă, sunt la dosar și nu le mai permit să îmi conteste legătura de sânge.

Eu sunt stăpână pe identitatea mea, nu mă împiedic de o literă, iar adevărul este în mâna judecătorului și a organelor de cercetare penală, nu a presei”, a declarat Mirela Nunweiller.

Numele tatălui meu a fost scris cu sânge pe teren, iar faptul că pârâții au profitat și au pus chipul lui Lică pe tricou, atunci ar trebui să-și asume numele scris pe spatele tricoului Legenda, indiferent de ortografie Mirela Nunweiller

Tricoul care a declanșat scandalul

Conflictul a izbucnit după apariția tricoului „Legende - Nunweiller”, lansat de Bitolia în cadrul colecției dedicate legendelor lui Dinamo.

Produsul, vândut cu aproximativ 200 de lei, îi omagia pe frații Nunweiller și era prezentat drept o piesă de colecție pentru suporterii dinamoviști.

În aceeași serie au mai fost lansate tricouri dedicate lui Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Dudu Georgescu sau Cătălin Hîldan.

Mirela Nunweiller susține însă că familia nu și-a dat acordul pentru utilizarea numelui și imaginii tatălui său.

Acuzațiile aduse Tribunalului București

În februarie 2026, Tribunalul București a respins cererea formulată de Mirela Nunweiller privind oprirea utilizării imaginii și numelui lui Lică Nunweiller.

Ulterior, fiica fostului mare dinamovist a acuzat instanța de erori grave în motivare.

Ea susține că în hotărâre a fost indicat anul 2003 ca dată a decesului lui Lică Nunweiller, deși fostul fotbalist a murit în 2013.

Potrivit Mirelei Nunweiller, această diferență de 10 ani ar fi avut intenția de a influența interpretarea termenului legal de protecție a imaginii după deces.

„L-au omorât pe tatăl meu cu 10 ani mai devreme decât data reală din certificatul de deces”, declara aceasta pentru GOLAZO.ro.

Fiica lui Lică Nunweiller a afirmat în repetate rânduri că nu va renunța la proces și că urmărește apărarea drepturilor familiei asupra numelui Nunweiller și asupra identității asociate cu „Câinii Roșii”.

