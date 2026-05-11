LPF a publicat programul etapei #9 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1

Duelul rundei este meciul de titlu din Bănie, U Craiova - U Cluj, programat duminică seară

4 dintre meciurile din play-out, cele cu miză la retrogradare, sunt programate în același timp. Runda a 9-a este ultima din play-out, în play-off se mai joacă o etapă.

Programul etapei #9 din play-off și play-out

15 mai, ora 20:30 FC Argeș - Rapid (play-off)

16 mai, ora 21:00 Dinamo - CFR Cluj (play-off)

17 mai, ora 17:30 Csikszereda - FC Botoșani (play-out)

17 mai, ora 20:30 U Craiova - U Cluj (play-off)

18 mai, ora 20:30 Farul - Metaloglobus (play-out)

18 mai, ora 20:30 Petrolul - Oțelul (play-out)

18 mai, ora 20:30 Unirea Slobozia - UTA Arad (play-out)

18 mai, ora 20:30 Hermannstadt - FCSB (play-out)

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 8 32 6 FC Argeș 8 30

*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 7 21* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 7 12

*beneficiază de rotunjire

