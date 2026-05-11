- LPF a publicat programul etapei #9 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1
- Duelul rundei este meciul de titlu din Bănie, U Craiova - U Cluj, programat duminică seară
Toate partidele din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
4 dintre meciurile din play-out, cele cu miză la retrogradare, sunt programate în același timp. Runda a 9-a este ultima din play-out, în play-off se mai joacă o etapă.
Programul etapei #9 din play-off și play-out
- 15 mai, ora 20:30 FC Argeș - Rapid (play-off)
- 16 mai, ora 21:00 Dinamo - CFR Cluj (play-off)
- 17 mai, ora 17:30 Csikszereda - FC Botoșani (play-out)
- 17 mai, ora 20:30 U Craiova - U Cluj (play-off)
- 18 mai, ora 20:30 Farul - Metaloglobus (play-out)
- 18 mai, ora 20:30 Petrolul - Oțelul (play-out)
- 18 mai, ora 20:30 Unirea Slobozia - UTA Arad (play-out)
- 18 mai, ora 20:30 Hermannstadt - FCSB (play-out)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|8
|46
|2
|U Cluj
|8
|45
|3
|CFR Cluj
|8
|41*
|4
|Dinamo
|8
|37
|5
|Rapid
|8
|32
|6
|FC Argeș
|8
|30
*beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|7
|36
|8
|UTA Arad
|8
|36*
|9
|FC Botoșani
|8
|33
|10
|Oțelul Galați
|8
|32*
|11
|Csikszereda
|8
|30
|12
|Petrolul
|8
|25
|13
|Farul
|8
|25*
|14
|Hermannstadt
|7
|21*
|15
|Unirea Slobozia
|7
|21*
|16
|Metaloglobus București
|7
|12
*beneficiază de rotunjire