„I-au falsificat data decesului tatălui meu” Mirela Nunweiller, acuzații grave după prima decizie în procesul cu Dinamo

Fiica legendei dinamoviste Lică Nunweiller acuză Tribunalul București că a falsificat data decesului tatălui său, creând impresia că drepturile asupra imaginii acestuia ar fi expirat.

Mirela Nunweiller respinge prima decizie în procesul cu Dinamo și reclamă încălcarea drepturilor asupra imaginii și numelui tatălui său.

Mirela Nunweiller (54 de ani), fiica fostului mare fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, face acuzații grave după ce Tribunalul București i-a respins cererea de oprire a folosirii imaginii, numelui și poreclei tatălui său „Câinele roșu”/„Câinii roșii” de către Dinamo și firma Bitolia, administrată de soția lui Nicolae Badea.

Mirela Nunweiller acuză instanța: „ I-au falsificat data decesului tatălui meu”

Fiica lui Lică Nunweiller reclamă erori judiciare și falsuri în decizia Tribunalului.

„Cu toate că, la începutul motivării, magistratul îmi dă dreptate și recunoaște toate actele de stare civilă și documentele depuse ca probe la dosar, a motivat însă în favoarea pârâților, aplicând eronat legea și falsificând data de deces a tatălui meu, pentru a-mi respinge cauza.

Astfel, sentința tribunalului a ignorat probele esențiale și drepturile mele ca moștenitoare”, a declarat Mirela Nunweiller pentru GOLAZO.ro.

Fiica lui Lică Nunweiller susține că instanța a falsificat data decesului tatălui său, indicând 2003 în loc de 2013, pentru a crea impresia că dreptul de a folosi imaginea acestuia fără acordul moștenitorilor expirase după termenul legal de 20 de ani.

„Sentința Tribunalului este lovită de nulitate deoarece se bazează pe o premisă falsă, creată prin ignorarea probelor oficiale de la dosar.

Instanța a consemnat că tatăl meu ar fi decedat în anul 2003, pentru a valida expirarea termenului de protecție a imaginii, ignorând complet actele de stare civilă”, a precizat Mirela Nunweiller.

„ L-au omorât pe tata cu 10 ani mai devreme. Astfel i-au salvat pe pârți”

Aceasta a continuat: „Certificatul de deces și Încheierea de autentificare nr. 2016/2014, care mi-a fost reținută abuziv, atestă data reală, 08.11.2013, și calitatea mea de moștenitoare.

Astfel i-au salvat pe pârâți. L-au omorât pe tatăl meu cu 10 ani mai devreme decât data reală din certificatul de deces și, la un simplu calcul matematic, protecția de 20 de ani tot nu avantaja pârâții, deoarece data fabricării tricourilor, 2021, este nelegală, termenul expirând în 2033, nu în 2023.

Ce nu face justiția pentru un club care nu are identitate sau, mai bine zis, folosește identitatea unei legende post-mortem fără un titlu legal.

Așadar, este o eroare materială care duce la anularea sentinței. Am sesizat deja Inspecția judiciară cu privire la falsul de care s-a folosit instanța”.

Controversele din motivarea Tribunalului București

În motivarea deciziei, studiată de GOLAZO.ro, Tribunalul București pornește de la faptul că Mirela Nunweiller este fiica fostului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, despre care consemnează explicit că a decedat în 2013, recunoscând astfel calitatea sa de moștenitoare.

Instanța amintește apoi cadrul legal aplicabil, potrivit căruia imaginea unei persoane nu poate fi utilizată fără acordul succesorilor timp de 20 de ani de la deces, prevedere reglementată în prezent de art. 89 din Legea 8/1996.

Cu toate acestea, în finalul motivării, Tribunalul concluzionează că, „la nivel de aparență”, utilizarea imaginii lui Lică Nunweiller ar fi devenit permisă fără consimțământul moștenitorilor începând cu 9 noiembrie 2023, considerând că termenul de 20 de ani de la deces ar fi fost deja împlinit.

Pasajul din motivare: „Făcând aplicarea prevederilor art. 88 din Legea 8/1996, Tribunalul constată că, la nivel de aparenţă, începând cu 09.11.2023 (adică după împlinirea unui termen de 20 ani de la decesul dlui #### #########), utilizarea imaginii acestuia era permisă fără consimţământul reclamantei, aparenţa dreptului nefiind aşadar în favoarea acesteia”.

În fața acestui sistem care încearcă să mă strivească, am ales să nu tac. Lupt astăzi exact așa cum o făcea tatăl meu pe terenul de fotbal: cu pieptul înainte, cu onestitate și fără teamă de adversarul care pare mai puternic. Eu, fiica lui, nu voi abandona lupta pentru numele nostru, Nunweiller, terfelit și însușit fără respect pentru drepturile noastre legale. Mirela Nunweiller, fiica fostului fotbalist Lică Nunweiller

„Lupta pentru dreptate continuă cu probe zdrobitoare”

Mirela Nunweiller insistă că lupta sa nu se oprește aici și că prima decizie a Tribunalului București nu diminuează drepturile moștenitorilor.

„Adevărul este că suntem abia la început. Dosarul a urcat la Curtea de Apel, iar lupta pentru dreptate continuă cu probe zdrobitoare pe care tribunalul de fond a ales să le ignore, pentru a salva temporar pârâții.

Clubul se laudă cu brandul, dar ascunde faptul că OSIM le-a respins oficial marca în 2024. Ei folosesc fără acordul moștenitorilor un nume pe care statul român a refuzat să li-l acorde, adică porecla notorie a familiei «Câinii Roșii»”, a mai declarat Mirela Nunweiller pentru GOLAZO.ro.

Porecla „câinii roșii” nu a fost inventată într-un birou de marketing. Ea a izvorât biologic din trăsăturile tatălui meu, părul roșu și ale fraților săi, care împreună erau de neoprit în fața adversarilor, devenind identitatea unui club întreg, fără acordul familiei. Mirela Nunweiller, fiica fostului fotbalist Lică Nunweiller

„Identitatea cu care familia Nunweiller a intrat în istoria fotbalului este furată”

Fiica lui Lică Nunweiller acuză clubul Dinamo că a folosit imaginea și numele tatălui său fără acordul familiei, pentru a transforma moștenirea unei legende într-un instrument de marketing.

„Astăzi, acea identitate cu care familia Nunweiller a intrat în istoria fotbalului, este furată de către acest club care uzurpă identitatea unei legende, pentru a o transforma într-un brand de marketing, ignorând cu bună știință moștenitorii de drept, ai celor care nu se mai pot apăra.

Iar eu, fiica lui, lupt pentru onoarea, demnitatea și respectul tatălui meu, călcată în picioare de acest club ale căror interese sunt mai mari decât istoria scrisă în cărții, presă sportivă de specialitate.

Chiar și domnul Joseph Blatter, fostul președinte FIFA, a recunoscut valoarea tatălui meu. În ziua decesului său, acesta și-a exprimat, printr-o scrisoare deschisă către familie, că pierduse un prieten și o valoare a fotbalului de necontestat”, a menționat Mirela Nunweiller.

„Fotografie de familie privată, nu o arhivă de club”

Mirela Nunweiller acuză SC Dinamo 1948 S.A și Bitolia de rea-credință în prezentarea probelor.

„Pârâții au mințit că poza este din « competiție sportivă». În realitate, în poză apare și fratele tatălui meu si el decedat, Eduard, care nu a fost niciodată legitimat la Dinamo. Este o poză de familie privată, nu o arhivă de club”, explică fiica legendei.

Ea subliniază că apărările clubului Dinamo a firmei Bitolia contrazic probele și realitatea: „Au negat dreptul meu la nume și imagine, chiar dacă propriul lor site recunoaște că familia Nunweiller este «originalul și originarul poreclei «Câinii Roșii». Drepturile mele au fost ignorate flagrant”.

Prezentarea tricoului omagial Legende - Nunweiller, pe site-ul Bitolia

„Andrei Nicolescu a spus că nu sunt demnă de numele Nunweiller și nu pot ridica pretenții”

Mirela Nunweiller afirmă că s-a simțit profund jignită de comportamentul președintelui clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, față de ea.

„Domnul Andrei Cristian Nicolescu a afirmat că fiica legendei «nu este demnă de numele Nunweiller» și că nu pot ridica pretenții, negându-mi actele de stare civilă.

De când a început procesul, sunt supusă unui linșaj mediatic fără precedent pentru simplul «păcat», dreptul de a-i apară onoarea tatălui meu și moștenirea ce ne revine de drept.

Aceste lucruri îmi dau forța necesară să lupt mai departe, pentru ca opinia publică și fanii să afle adevărul despre acest club fără identitate, a cărui siglă cu cei doi câini este în proprietatea unei firme de executare silită.

Sigla urmează să fie scoasă la licitație în cadrul dosarului de insolvență. Clubul joacă sub o identitate falsă, «închiriată» de la un acționar care a falimentat clubul, punând mai presus interesele personale în loc de tradiție și respect, o «mască» pe care clubul Dinamo o folosește în timp ce neagă drepturile biologice ale familiei mele”.

Marca aparține ASFC Dinamo, gruparea lui Nicolae Badea intrată în faliment, care a cedat-o temporar către SC Dinamo 1948 SA.

Eu, Nunweiller Mirela, sunt un pacient oncologic care își duce lupta pentru viață în paralel cu cea pentru dreptate. Nu cer milă, cer doar respectul pe care tatăl meu l-a câștigat cu prețul onoarei de care a dat dovadă până a închis ochii. Spiritul de «Câine Roșu», moștenit de la Lică Nunweiller, îmi dă forța să stau dreaptă. Mirela Nunweiller, fiica fostului fotbalist Lică Nunweiller

Ce a decis tribunalul

Tribunalul a respins cererea Mirelei Nunweiller pentru următoarele motive:

Sigla cu cei doi câini roșii este o marcă înregistrată de peste 25 de ani de Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, clubul lui Nicolae Badea (77 de ani), intrat în faliment, astfel că instanța nu poate decide de urgență dacă ar încălca drepturile moștenitoarei.

Tricourile cu fotografia lui Lică Nunweiller îl arată pe fostul jucător în echipament sportiv, pe teren, nu în situații private sau jignitoare.

Firma Bitolia Gallery a prezentat un contract de cesiune din 2021 prin care a primit dreptul să folosească imagini din arhiva oficială a clubului, iar verificarea detaliată a acestui contract nu poate fi făcută într-o procedură de urgență.

Tricourile produse de Bitolia au fost realizate într-o ediție limitată, de doar 41 de bucăți, și nu mai există pe stoc, astfel că nu era justificată oprirea imediată a vânzărilor.

Imprimarea imaginii tatălui reclamantei pe tricourile în cauză nu poate fi considerată ca o încălcare a reputaţiei acestuia, dat fiind că îl prezintă pe acesta în calitate de sportiv, într-o ediţie omagială

Folosirea numelui de familie face referire clar la fostul mare jucător, nu la fiica sa, și nu constituie o încălcare a vieții private în această etapă.

Ca o consecinţă a faptului că aparenţa de drept nu este în favoarea reclamantei pentru niciuna pretinsele fapte ilicite şi pentru niciuna dintre pârâte, instanţa constată că nu este îndeplinită nici condiţia urgenţei luării măsurilor nu este îndeplinită.

În concluzie, Tribunalul a apreciat că nu există motive suficiente pentru a bloca imediat produsele contestate, urmând ca aspectele referitoare la utilizarea denumirii, imaginii și simbolurilor să fie examinate în mod aprofundat în cadrul judecății pe fond, de către un complet specializat în materia proprietății intelectuale.

