Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Atacantul Vladislav Blănuță e o variantă pe care Dinamo o reactivează la vară
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 20:25
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 20:25
  • Atacantul Vladislav Blănuță e o variantă pe care Dinamo o reactivează la vară, iar clubul caută jucători și pe alte posturi
  • Președintele Andrei Nicolescu spune că se negociază deja cu un stoper, având în vedere că Boateng nu va prelungi.

Doi jucători deveniți importanți în acest sezon, Alberto Soro și Mamoudou Karamoko, vor continua cu siguranță la Dinamo pentru că mai au contract, iar negocierile de prelungire cu Raul Opruț merg bine.

„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește și
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”

Ce transferuri și prelungiri pregătește Dinamo

„Soro și Karamoko mai au fiecare doi ani de contract, nu cred că e o urgenţă prelungirea. La Opruţ cred că suntem la câteva detalii de semnatură.

Clubul se pregăteşte pentru a avea variante pentru jucătorii care au intrat în ultimele luni de contract. Pe de altă parte noi trebuie, în acelaşi timp, din interesul clubului, să propunem cea mai bună variantă de joc pentru meciurile astea foarte importante.

Avem deja discuţii cu un fundaș central, pentru a-l semna în vară.

Despre Blănuţă, timpul ne-a dat dreptate. Dacă puteam, Blănuţă ar fi trebuit să vină să joace, pentru că îi ofeream această posibilitate şi cred că am fi avut de câştigat şi noi, şi el. Din păcate nu s-a putut.

O să vedem ce e în vară. Până în vară lucrurile sunt dinamice. Evident, rămâne în radarul nostru şi în vizorul nostru. O să vedem, nu am cum să răspund acum pentru vară”, a spus Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

Strategia lui Dinamo: miza pe tineri români

„Gândiți-vă că noi am plecat în reconstrucția asta cu ideea de a constitui un lot în care să avem cel puțin șase, șapte jucători români titulari în anul care urmează.

Și asta este viziunea pe care noi am împărtășit-o de trei ani de zile, nu e de acum.

Discuțiile astea au fost întotdeauna. Am căutat tot timpul să găsim cele mai bune soluții pentru jucătorii români pe care îi putem aduce la Dinamo, pe posturile pe care nu aveam soluții.

Asta facem în continuare, asta e viziunea noastră. Dacă se poate să ajungem să avem șase, șapte jucători titulari români cât de curând, dintre care doi, trei să fie și under, pentru noi ar fi extraordinar. Ăsta este ADN-ul lui Dinamo și asta trebuie Dinamo să construiască.

Asta e viziunea actualei echipe de acționari, de management și cu ea vom merge înainte. Vom implementa până când ne va reuși acest lucru”.

Citește și

„Asta e problema lui”  Victor Angelescu a spus care este punctul slab al lui Marian Aioani, portarul care va apăra cu Turcia 
Superliga
20:18
„Asta e problema lui” Victor Angelescu a spus care este punctul slab al lui Marian Aioani, portarul care va apăra cu Turcia
Citește mai mult
„Asta e problema lui”  Victor Angelescu a spus care este punctul slab al lui Marian Aioani, portarul care va apăra cu Turcia 
Noul  stadion Dinamo  Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului 
Superliga
19:05
Noul stadion Dinamo Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului
Citește mai mult
Noul  stadion Dinamo  Evoluție importantă a lucrărilor de la arena din centrul Capitalei » Se trece la faza a doua a proiectului 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Știrile zilei din sport
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Nationala
23.03
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Citește mai mult
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Superliga
23.03
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Citește mai mult
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tenis
23.03
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Citește mai mult
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Nationala
23.03
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Citește mai mult
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:46
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
23:55
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
22:17
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
„N-ai cum să faci asta”  Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
22:49
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
A refuzat Dinamo Nici Stoinov  n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
