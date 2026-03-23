Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central

Atacantul Vladislav Blănuță e o variantă pe care Dinamo o reactivează la vară, iar clubul caută jucători și pe alte posturi

Președintele Andrei Nicolescu spune că se negociază deja cu un stoper, având în vedere că Boateng nu va prelungi.

Doi jucători deveniți importanți în acest sezon, Alberto Soro și Mamoudou Karamoko, vor continua cu siguranță la Dinamo pentru că mai au contract, iar negocierile de prelungire cu Raul Opruț merg bine.

Ce transferuri și prelungiri pregătește Dinamo

„Soro și Karamoko mai au fiecare doi ani de contract, nu cred că e o urgenţă prelungirea. La Opruţ cred că suntem la câteva detalii de semnatură.

Clubul se pregăteşte pentru a avea variante pentru jucătorii care au intrat în ultimele luni de contract. Pe de altă parte noi trebuie, în acelaşi timp, din interesul clubului, să propunem cea mai bună variantă de joc pentru meciurile astea foarte importante.

Avem deja discuţii cu un fundaș central, pentru a-l semna în vară.

Despre Blănuţă, timpul ne-a dat dreptate. Dacă puteam, Blănuţă ar fi trebuit să vină să joace, pentru că îi ofeream această posibilitate şi cred că am fi avut de câştigat şi noi, şi el. Din păcate nu s-a putut.

O să vedem ce e în vară. Până în vară lucrurile sunt dinamice. Evident, rămâne în radarul nostru şi în vizorul nostru. O să vedem, nu am cum să răspund acum pentru vară”, a spus Nicolescu la emisiunea fanilor „Totul pentru Dinamo”.

Strategia lui Dinamo: miza pe tineri români

„Gândiți-vă că noi am plecat în reconstrucția asta cu ideea de a constitui un lot în care să avem cel puțin șase, șapte jucători români titulari în anul care urmează.

Și asta este viziunea pe care noi am împărtășit-o de trei ani de zile, nu e de acum.

Discuțiile astea au fost întotdeauna. Am căutat tot timpul să găsim cele mai bune soluții pentru jucătorii români pe care îi putem aduce la Dinamo, pe posturile pe care nu aveam soluții.

Asta facem în continuare, asta e viziunea noastră. Dacă se poate să ajungem să avem șase, șapte jucători titulari români cât de curând, dintre care doi, trei să fie și under, pentru noi ar fi extraordinar. Ăsta este ADN-ul lui Dinamo și asta trebuie Dinamo să construiască.

Asta e viziunea actualei echipe de acționari, de management și cu ea vom merge înainte. Vom implementa până când ne va reuși acest lucru”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport