Dinamo a anunțat în această seară despărțirea de doi jucători tineri

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Jucătorul de bandă Antonio Bordușanu, 21 de ani, cel mai vechi dinamovist din lot, și atacantul Luca Bărbulescu, 19 ani, nu vor continua la Dinamo. Ei nu făcuseră parte din lotul care a mers în cantonament și nu au fost prezenți nici la prezentarea lotului.

Dinamo se desparte de Bordușanu și Bărbulescu

„Mult succes Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu!

Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu jucătorii Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu.

Antonio Bordușanu este un produs al Centrului de Copii și Juniori, iar de-a lungul sezoanelor a bifat un număr total de 68 de meciuri în tricoul primei echipe, timp în care a înscris 2 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Luca Bărbulescu și Antonio Bordușanu FOTO FB Dinamo

Luca Bărbulescu a sosit la Dinamo în iulie 2025, iar în prima parte a sezonului a bifat două prezențe în tricoul echipei, iar în a doua parte a fost împrumutat în divizia secundă la Corvinul Hunedoara.

Le mulțumim lui Antonio și Luca pentru toată contribuția pe care au adus-o clubului Dinamo și le urăm mult succes mai departe în carieră!”, au scris roș-albii pe Facebook.

Bordușanu: „Nu este deloc ușor să închei un capitol atât de important din viața mea”

Antonio Bordușanu a postat și el un mesaj de adio: „După 14 ani petrecuți la Dinamo București, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Nu este deloc ușor să închei un capitol atât de important din viața mea.

Am ajuns aici copil, iar Dinamo m-a crescut, m-a format și m-a ajutat să devin omul și sportivul care sunt astăzi. Aici am învățat ce înseamnă disciplina, sacrificiul, munca și respectul pentru acest sport.

Le mulțumesc tuturor antrenorilor, colegilor, staff-ului și suporterilor care au făcut parte din parcursul meu. Plec recunoscător pentru tot ce am trăit în acești 14 ani și pentru toate lecțiile pe care le iau cu mine.

Dinamo va avea mereu un loc special în sufletul meu și voi privi întotdeauna cu respect și recunoștință clubul cu care am crescut. Vă mulțumesc pentru tot!”.

Luca Bărbulescu a scris: „Iubirea pentru culori nu se termină odată cu un drum. Unele locuri le părăsești, dar nu pleacă niciodată din sufletul tău.

Mulțumesc tuturor suporterilor care au fost alături de mine. Povestea merge mai departe. ❤️🤍”.

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