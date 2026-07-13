Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Liga Campionilor

Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 17:59
  • România a început sezonul european cu 4 formații în competiție, însă calculele nu sunt deloc bune. Specialiștii susțin că doar o singură reprezentantă va reuși să ajungă în faza principală!
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După prima săptămână a competițiilor europene, Craiova e ca și calificată în turul 2 din Liga Campionilor, după 4-1 cu Vitebsk, în timp ce U Cluj are șanse mari de a avansa în runda următoare din Europa League, după 0-0 în deplasare cu sperietoarea Dinamo Kiev.

FCSB și CFR Cluj vor intra în competiție abia săptămâna viitoare, direct în turul 2 din Conference League.

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Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești!

Cum era de așteptat, Craiova e aproape sigură cel puțin de calificarea în faza principală din Conference. Pe lângă Vitebsk, oltenii mai trebuie să treacă doar de un singur adversar pentru a fi siguri de îndeplinirea obiectivului. Orice adversar eliminat în plus va propulsa campioana într-o competiție superioară!

Craiova are însă șanse importante și la calificarea în faza ligii din Europa League. „Leii” sunt a doua echipă sub linie în play-off, cu 45% șanse de calificare. Procentul poate crește dacă la tragerea la sorți ar evita „balaurii” ca Benfica, Midtjylland, PAOK, Salzburg sau Rangers.

Poate părea surprinzător, dar toate cele 4 reprezentante ale Ligii 1 ar urma să ajungă în play-off, conform Football Meets Data. Craiova în Europa League, iar FCSB, CFR și U Cluj în Conference.

Aici apar însă problemele. Deși va fi cap de serie în toate tururile preliminare, FCSB apare pe lista echipelor care ar urma să fie învinsă în play-off, doar 44% șanse de calificare!

În acest moment, FCSB ar putea da în ultimul tur peste echipe ca Bașakșehir, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Twente, Astana, sau Hearts.

De partea cealaltă, CFR și U Cluj sunt printre codașele din play-off, ambele având 37% șanse la calificare. Doar Hajduk Split (36%) și Rijeka (32%) sunt cotate mai slab.

Și pentru că adversarii pot fi infernali: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Copenhaga, Gent, Anderlecht sau Brighton.

Ce adversari au echipele românești în Europa:

Turul I

  • UCL: Craiova - Vitebsk (Belaurs, 4-1 în tur)
  • EL: U Cluj - Dinamo Kiev (Ucraina, 0-0 în tur)

Turul II

  • UCL: Borac Banja Luka (Bosnia) SAU Levski Sofia (Bulgaria, 1-1 în tur) - Craiova
  • EL: U Cluj - PAOK (Grecia) SAU ECL: U Cluj - Brann (Norvegia)
  • ECL: FCSB - Auda (Letonia)
  • ECL: Alshkert (Armenia) SAU Yelimay (Kazahstan, 1-1 în tur) - CFR Cluj

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