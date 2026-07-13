Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii

România a început sezonul european cu 4 formații în competiție, însă calculele nu sunt deloc bune. Specialiștii susțin că doar o singură reprezentantă va reuși să ajungă în faza principală!

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După prima săptămână a competițiilor europene, Craiova e ca și calificată în turul 2 din Liga Campionilor, după 4-1 cu Vitebsk, în timp ce U Cluj are șanse mari de a avansa în runda următoare din Europa League, după 0-0 în deplasare cu sperietoarea Dinamo Kiev.

FCSB și CFR Cluj vor intra în competiție abia săptămâna viitoare, direct în turul 2 din Conference League.

Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești!

Cum era de așteptat, Craiova e aproape sigură cel puțin de calificarea în faza principală din Conference. Pe lângă Vitebsk, oltenii mai trebuie să treacă doar de un singur adversar pentru a fi siguri de îndeplinirea obiectivului. Orice adversar eliminat în plus va propulsa campioana într-o competiție superioară!

Craiova are însă șanse importante și la calificarea în faza ligii din Europa League. „Leii” sunt a doua echipă sub linie în play-off, cu 45% șanse de calificare. Procentul poate crește dacă la tragerea la sorți ar evita „balaurii” ca Benfica, Midtjylland, PAOK, Salzburg sau Rangers.

Poate părea surprinzător, dar toate cele 4 reprezentante ale Ligii 1 ar urma să ajungă în play-off, conform Football Meets Data. Craiova în Europa League, iar FCSB, CFR și U Cluj în Conference.

Aici apar însă problemele. Deși va fi cap de serie în toate tururile preliminare, FCSB apare pe lista echipelor care ar urma să fie învinsă în play-off, doar 44% șanse de calificare!

În acest moment, FCSB ar putea da în ultimul tur peste echipe ca Bașakșehir, Dinamo Kiev, Beșiktaș, Twente, Astana, sau Hearts.

De partea cealaltă, CFR și U Cluj sunt printre codașele din play-off, ambele având 37% șanse la calificare. Doar Hajduk Split (36%) și Rijeka (32%) sunt cotate mai slab.

Și pentru că adversarii pot fi infernali: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Copenhaga, Gent, Anderlecht sau Brighton.

Ce adversari au echipele românești în Europa:

Turul I

UCL: Craiova - Vitebsk (Belaurs, 4-1 în tur)

Craiova - Vitebsk (Belaurs, 4-1 în tur) EL: U Cluj - Dinamo Kiev (Ucraina, 0-0 în tur)

Turul II

UCL: Borac Banja Luka (Bosnia) SAU Levski Sofia (Bulgaria, 1-1 în tur) - Craiova

Borac Banja Luka (Bosnia) SAU Levski Sofia (Bulgaria, 1-1 în tur) - Craiova EL: U Cluj - PAOK (Grecia) SAU ECL: U Cluj - Brann (Norvegia)

U Cluj - PAOK (Grecia) SAU U Cluj - Brann (Norvegia) ECL: FCSB - Auda (Letonia)

FCSB - Auda (Letonia) ECL: Alshkert (Armenia) SAU Yelimay (Kazahstan, 1-1 în tur) - CFR Cluj

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