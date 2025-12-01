„Este uluitor” Mihai Stoica, despre penalty-ul comis de Târnovanu cu Farul Constanța: „Face asta intenționat”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, și-a exprimat opinia față de penalty-ul comis de Ștefan Târnovanu (25 de ani), la partida cu Farul Constanța, scor 2-1.

În minutul 34 al partidei de la Ovidiu, Ștefan Târnovanu a avut o intervenție în careu asupra lui Răzvan Tănasă, iar „centralul” Rareș Vidican a decis să acorde lovitură de la 11 metri în favoarea trupei lui Ianis Zicu.

Mihai Stoica, despre penalty-ul acordat în Farul - FCSB: „Este uluitor”

Conducătorul celor de la FCSB este de părere că arbitrul nu ar fi trebuit să acorde penalty la faza respectivă, deoarece Ștefan Târnovanu ar fi atins balonul înainte de contactul cu jucătorul Farului.

Mai mult, Mihai Stoica susține că că Tănasă și-a întins intenționat piciorul stâng, doar pentru a căuta un contact cu portarul campioanei.

„Este uluitor cum toată lumea ne explică cât de clar e un penalty când Târnovanu atinge mingea și Tănasă duce piciorul stâng intenționat pentru a căuta contactul.

Despre cum îl calcă Țâru pe Cisotti în minutul 2 și un pic, nimic”, a scris oficialul campioanei, pe Facebook.

Ca urmare a penalty-ului acordat de Rareș Vidican, Farul a redus din diferență, Ionuț Larie reușind să transforme în minutul 37, atunci când scorul devenea 2-1 în favoarea celor de la FCSB.

