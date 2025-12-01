Când revine Bîrligea Anunțul făcut de patronul FCSB: „Acolo o să fie” + Cum vede acum șansele la titlu

Gigi Becali (67 de ani) a anunțat care va fi momentul revenirii lui Daniel Bîrligea în formația celor de la FCSB.

În prezent, atacantul lipsește din cauza unei entorse, fiind motivul pentru care a ratat și meciul câștigat cu Farul, duminică, scor 2-1.

Bîrligea este departe de cifrele atinse în sezonul precedent, cel puțin în Liga 1, iar acum se confruntă și cu o accidentare, după ce anterior nu a putut evolua din cauza unei suspendări.

Gigi Becali: „Bîrligea va juca cu Rapid”

După meciul cu Farul, atacantul campioanei ar urma să rateze încă două partide de Liga 1. Revenirea sa s-ar putea produce pe 21 decembrie, în meciul cu Rapid, ultimul pentru FCSB în 2025.

„Bîrligea va juca cu Rapid. Doar acolo o să fie. În al treilea meci (n.r. din Liga 1). Noi avem cu Dinamo, Slobozia și după cu Rapid” , a transmis Becali, potrivit fanatik.ro.

Bîrligea nu a mai evoluat de aproape o lună în Liga 1. Ratase și meciul cu Petrolul, 1-1, din cauza suspendării primite în urma cartonașului roșu încasat în duelul cu Hermannstadt, scor 3-3.

12 goluri a produs Bîrligea pentru FCSB în acest sezon, în 23 de partide. A marcat de 7 ori și a livrat 5 pase decisive

Gigi Becali: „Nu că mă gândesc la titlu, eu îl iau!”

În continuare, patronul de la FCSB a vorbit și despre șansele la titlu, dacă echipa va câștiga ultimele trei partide rămase în 2025.

„Noi, dacă vom câștiga astea trei meciuri, ne ducem rachetă. Nu că mă gândesc la titlu, eu îl iau! Îl iau. Nu există să mă gândesc”, a mai spus Gigi Becali.

În prezent, FCSB se află pe locul 9, la două puncte distanță de ultimul loc de play-off.

Meciurile pe care FCSB le mai are de jucat până la sfârșitul anului:

UTA Arad - FCSB , 3 decembrie (Cupa României)

, 3 decembrie (Cupa României) FCSB - Dinamo, 6 decembrie (Liga 1)

- Dinamo, 6 decembrie (Liga 1) FCSB - Feyenoord, 11 decembrie (Europa League)

- Feyenoord, 11 decembrie (Europa League) Unirea Slobozia - FCSB , 15 decembrie (Liga 1)

, 15 decembrie (Liga 1) FCSB - Rapid, 21 decembrie (Liga 1)

VIDEO Farul Constanța - FCSB 1-2 . Victorie crucială a campioanei

