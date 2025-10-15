Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka Revenire spectaculoasă reușită de româncă » O va întâlni pe principala favorită
Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka Revenire spectaculoasă reușită de româncă » O va întâlni pe principala favorită

Publicat: 15.10.2025, ora 09:20
Actualizat: 15.10.2025, ora 10:33
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) s-a calificat în „sferturile” turneului de la Osaka.
  • Românca a reușit o revenire spectaculoasă în meciul cu jucătoarea spaniolă Jessica Maneiro Bouzas (23 de ani, #40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2

Cristian a pierdut primul set fără să câștige niciun game, însă a reușit să-și ridice nivelul jocului și s-a impus în următoarele două seturi.

Jaqueline Cristian a reușit o revenire spectaculoasă la WTA Osaka

Jaqueline, a cărei suprafață preferată este zgura, a obținut astfel o victorie importantă pe hard.

„A fost un meci foarte dificil, mai ales pentru că am început destul de lent. Ea este o jucătoare excelentă și am mai jucat una împotriva celeilalte acum două săptămâni, așa că mi-a luat puțin timp să intru în ritm.

Sunt doar fericită că am continuat să cred, să lupt. Am dat tot ce am avut mai bun pe teren și, da, sunt fericită pentru această victorie.

Muncim foarte mult, eu și echipa mea. Chiar dacă nu este întotdeauna ușor, continuăm să progresăm. Sunt foarte mândră, iar obiectivul nostru este să devenim tot mai buni, nu ne gândim neapărat la clasamente sau cifre”, a declarat sportiva, la Digi Sport.

După această victorie, Jaqueline Cristian și-a asigurat un premiu în valoare de 6.815 de dolari.

În sferturile de finală ale turneului, dotat cu premii totale de aproximativ 240.000 de euro, românca se va duela cu Naomi Osaka (#16 WTA, principala favorită), după ce nipona a trecut de Suzan Lamens (#57 WTA), scor 7-6(6), 3-6, 6-2.

de puncte primește Jaqueline Cristian pentru calificarea în sferturile turneului de la Osaka. Se află pe locul 43 în clasamentul WTA în timp real

România mai are o jucătoare prezentă pe tabloul feminin de simplu, Sorana Cîrstea (#51 WTA), care o va întâlni pe Katie Boulter (#59 WTA), astăzi, de la 9:25 (ora României).

