„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre accidentarea îngrozitoare suferită de Rareș Ispas (25 de ani).

Jucătorul celor de la Poli Iași a ieșit accidentat în returul barajului cu Metaloglobus, 0-1, pentru menținerea în Liga 1.

Într-o discuție despre accidentările grave ale mai multor tineri jucători din fotbalul românesc, Mihai Stoica a venit cu dezvăluiri incredibile despre accidentarea lui Ispas.

Mihai Stoica: „Are deficit muscular 11 centimetri”

Oficialul celor de la FCSB a fost complet șocat când a văzut cum arată piciorul lui Ispas, care se recuperează la clubul său.

„Noi îl avem la recuperare pe Rareș Ispas, care a avut accidentarea aia îngrozitoare la baraj, a jucat la Iași.

Are deficit muscular 11 centimetri. Când i-am văzut piciorul, m-am dat înapoi. Am avut o reacție de șoc. Kurti mi-a zis așa: «Este teză de doctorat asta. Dar îl facem!». Și copilul trage de el. N-am mai văzut așa mare deficit.

La Botoșani e Mihai Roman, care este director sportiv și care a fost fotbalist, a jucat la Rapid, la Brașov, la Toulouse, la noi. Din cauza accidentărilor pe care le-a suferit în Franța, atunci la Toulouse, că el rupea Toulouseul în două, era incredibil... Directorul sportiv de la Toulouse, că vorbeam cu el în perioada aia, mi-a zis: «Bă, am luat un jucător... Nu-mi vine să cred ce jucător am luat».

Toată lumea era încântată. Ei bine, apoi, accidentări foarte grave. Are și acum o gambă mult mai mare decât cealaltă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport